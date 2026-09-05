Piratas de Veracruz de luto por muerte de Gael Gabriel Uscanga, joven promesa del futbol

Gael Gabriel Uscanga era un joven promesa del futbol que formaba parte del plan piloto de Fuerzas Básicas del equipo Piratas de Veracruz, sin embargo, tras presentar problemas de salud, falleció.

Gael tenía tan solo 15 años y perdió la vida el viernes 4 de septiembre, de acuerdo con el equipo de futbol, que lamentó su fallecimiento e informó que brindará un homenaje en su nombre durante el medio tiempo del partido que se jugará este sábado 5 de septiembre.

Mañana, durante el medio tiempo de nuestro partido, brindaremos un homenaje en su memoria junto a toda nuestra afición.



Nuestras oraciones y pensamientos están con su familia y seres queridos.



Descanse en paz. pic.twitter.com/HUjfkmMTA9 — Piratas F.C. (@Piratasfutbolfc) September 5, 2026

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¿Qué le pasó a Gael Gabriel Uscanga?

De acuerdo con los primeros reportes, Gael tenía una sesión de entrenamiento el viernes, después de que terminara el entrenamiento del Primer Equipo Profesional, pero al momento del calentamiento presentó malestares generales.

El joven fue atendido por el área médica, que posteriormente se comunicó con los servicios de emergencia y con su madre. Momentos después fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja de Veracruz, donde se confirmó su fallecimiento.

⚽️💔 Gael Uscanga Carranza, joven promesa del futbol veracruzano, murió a los 15 años.

El futbolista formaba parte de las fuerzas básicas de Piratas F.C. (@Piratasfutbolfc).



🚨 El club informó que el menor se sintió mal durante el calentamiento previo al entrenamiento y, pese a… pic.twitter.com/VP9SOJCTTx — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 5, 2026

Investigan muerte de Gael Gabriel Uscanga

Tras confirmarse el fallecimiento de Gael Gabriel Uscanga, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, y peritos forenses se presentaron en la Cruz Roja de Veracruz e iniciaron una carpeta de investigación par saber las causas del fallecimiento.

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