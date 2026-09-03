Después de unas intensas Semifinales en el torneo binacional, la Leagues Cup ya anunció el horario, fecha y sede para la Final que disputarán Toluca y Monterrey.
Pero también, la Leagues Cup definirá al tercer lugar en el partido entre América vs León, con los esmeraldas jugándose también un boleto para la siguiente Concachampions.
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Leagues Cup: horario y fecha del partido por el tercer lugar
En un partido lleno de polémica, América cayó frente a Monterrey desde los once pasos y ahora disputarán el partido por el tercer lugar del certamen.
León no pudo ante Toluca en un partido con dos expulsados (uno por equipo) y ahora van por la “medalla de bronce” en este torneo binacional.
Sin embargo, La Fiera además de ir por el tercer lugar de la Leagues Cup intentará conseguir el pase a la Concachampions 2027. Si ganan, conseguirán su boleto al torneo continental.
Pero ¿a qué hora se juega el América vs León de la Leagues Cup? El partido se disputará el próximo domingo 6 de septiembre a las 4:00 pm (tiempo del centro de México).
¿A qué hora es la final de la Leagues Cup?
Por primera vez desde 2021, tendremos campeón mexicano en la Leagues Cup. Cruz Azul y León han sido los únicos dos equipos de la Liga MX en levantar este trofeo (aunque no se contabilizaba).
Toluca va por un nuevo trofeo de la mano de Antonio “Turco” Mohamed en una época llena de éxitos para los Diablos Rojos y lo intentará frente a su exequipo.
Del otro lado, Matías Almeyda quiere su primer campeonato con Monterrey para consolidar el proyecto del conjunto regio con grandes jugadores en su plantilla.
El partido entre Toluca vs Monterrey por el campeonato de la Leagues Cup se jugará también el domingo 6 de septiembre a las 7:15 pm (tiempo del centro de México).
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