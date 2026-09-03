Después de unas intensas Semifinales en el torneo binacional, la Leagues Cup ya anunció el horario, fecha y sede para la Final que disputarán Toluca y Monterrey.

¡HOUSTON, TENEMOS DOBLE CARTELERA DE CAMPEONATO! 🏆🚀



Todo comienza este domingo 6 de septiembre at Shell Energy Stadium 🏟️



At 5PM CT @clubleonfc 🆚 @ClubAmerica for the Third Place, y la FINAL por el título de #LeaguesCup2026 entre @TolucaFC y @Rayados at 8:15PM CT ⚽️🔥… pic.twitter.com/8cJQpbwpjs — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 3, 2026

Pero también, la Leagues Cup definirá al tercer lugar en el partido entre América vs León, con los esmeraldas jugándose también un boleto para la siguiente Concachampions.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Leagues Cup: horario y fecha del partido por el tercer lugar

En un partido lleno de polémica, América cayó frente a Monterrey desde los once pasos y ahora disputarán el partido por el tercer lugar del certamen.

León no pudo ante Toluca en un partido con dos expulsados (uno por equipo) y ahora van por la “medalla de bronce” en este torneo binacional.

Sin embargo, La Fiera además de ir por el tercer lugar de la Leagues Cup intentará conseguir el pase a la Concachampions 2027. Si ganan, conseguirán su boleto al torneo continental.

Pero ¿a qué hora se juega el América vs León de la Leagues Cup? El partido se disputará el próximo domingo 6 de septiembre a las 4:00 pm (tiempo del centro de México).

One final battle in Houston ⚽️🚀@ClubAmerica quiere terminar en el Top 3 de #LeaguesCup2026, mientras que @clubleonfc va por el tercer puesto y su pase a @TheChampions 💥



¿Quién se impone este domingo en el Shell Energy Stadium? 🏟️ Secure your seat at https://t.co/dhXMSUOSbc pic.twitter.com/v2B4ndSrQu — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 3, 2026

¿A qué hora es la final de la Leagues Cup?

Por primera vez desde 2021, tendremos campeón mexicano en la Leagues Cup. Cruz Azul y León han sido los únicos dos equipos de la Liga MX en levantar este trofeo (aunque no se contabilizaba).

Toluca va por un nuevo trofeo de la mano de Antonio “Turco” Mohamed en una época llena de éxitos para los Diablos Rojos y lo intentará frente a su exequipo.

Del otro lado, Matías Almeyda quiere su primer campeonato con Monterrey para consolidar el proyecto del conjunto regio con grandes jugadores en su plantilla.

El partido entre Toluca vs Monterrey por el campeonato de la Leagues Cup se jugará también el domingo 6 de septiembre a las 7:15 pm (tiempo del centro de México).

¡@TolucaFC y @Rayados definen al campeón de #LeaguesCup2026! 🏆



Ambos saben lo que es ganar títulos internacionales, pero ninguno lo que es levantar Leagues Cup 🔥



Asegura tu lugar en el Shell Energy Stadium de Houston, TX 🎟️ https://t.co/dhXMSUOSbc pic.twitter.com/9jJqW0XSba — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 3, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.