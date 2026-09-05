¡Fuerza de un guerrero! Rubén Omar Romano vence al cáncer y protagoniza conmovedor momento

Rubén Omar Romano, exestratega de varios equipos de la Liga MX, consiguió el logro más importante de su vida, y no, no se trata de una celebración enfocada en el deporte, sino a su salud, pues después de varios días de tratamiento contra el cáncer, tocó la campana.

Rubén, quien fue entrenador del Cruz Azul, protagonizó el emotivo momento junto a su esposa Paola Velasco, y cantó victoria ante el cáncer de próstata, enfermedad que provoca más de 300 mil muertes anuales en todo el mundo, de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

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Así fue como Rubén Omar Romano tocó la campana

Visiblemente conmovido, Rubén Omar Romano se acercó a la campana y la hizo sonar por el pasillo de radioterapia, no sin antes tomarse un momento de calma.

En el video compartido por su esposa se puede observar cómo el entrenador argentino, quien lleva lentes de sol , toca cuatro veces la campana y después abraza a su familia.

“Hoy la tocamos con el corazón, llenos de gratitud porque Dios nos sostuvo cuando tuvimos miedo y nos dio fuerza cuando pensamos que no la teníamos. Hoy no solo celebramos solo el final de un tratamiento, celebramos la vida y la fuerza de un guerrero”, escribió su esposa.

¿Qué se sabe del tratamiento que recibió Rubén Omar Romano?

El técnico consiguió eliminar el cáncer de próstata luego de 35 días de tratamiento, en los que se aferró a la “lucha”, la “fe” y de sus seres amados, quienes lo acompañaron en todo el proceso.

Prevención contra el cáncer de próstata

El cáncer de próstata es más común en los hombres de edad avanzada y entre los factores de protección que pueden disminuir el riesgo de esta enfermedad están los chequeos rutinarios.

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