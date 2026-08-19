Armando “Hormiga” González llega a un acuerdo; será jugador del Olympiacos

Con tan solo 14 minutos disputados en la Copa del Mundo 2026, ahora Armando “Hormiga” González cumplirá el sueño de jugar en el fútbol europeo, en concreto, en el Olympiacos de Grecia.

Después de más de 40 días tras la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el único jugador mexicano con oferta para este mercado de verano es Armando González.

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Olympiacos llegó a un acuerdo con Chivas por la “Hormiga” González

Desde hace algunos días, las directivas de Olympiacos y Chivas han estado en negociaciones para hacerse con los servicios del atacante mexicano en este mercado de verano.

En un inicio, la directiva rojiblanca no había aceptado las condiciones impuestas por parte del club europeo, pues no cumplían con sus exigencias para darle salida a su canterano.

Te vamos a extrañar Hormiga! Nuestro Otaku del Gol.

Que le vaya muy bien y llene de goles las redes europeas. Siempre será un orgullo surgido en el corazón de Chivas 🐐🇦🇹 Éxito en Grecia y lo que venga después. pic.twitter.com/F9vrQYpUpm — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) August 19, 2026

De hecho, medios en Grecia ya daban por hecho el traspaso de la “Hormiga” González; sin embargo, en Verde Valle aún no habían concretado el fichaje.

Fue hasta este día miércoles 19 que se confirmó el fichaje de Armando “Hormiga” González con Olympiacos por 12 millones de dólares y un porcentaje de su carta para futuras ventas.

Omar Villarreal, reportero de Azteca Deportes, confirmó la salida del jugador mexicano al viejo continente.

¿Quién es Armando “Hormiga” González?

Armando “Hormiga” González debutó el 13 de enero de 2024 en la Liga MX entrando como suplente al minuto 85 contra Santos. Ese torneo lo concluyó con solo 3 apariciones y ninguna anotación.

El 18 de noviembre de 2025 el atacante mexicano hizo su debut con la Selección Mexicana en un amistoso contra Paraguay.

El jugador de 23 años logró entrar a la lista final de la Copa del Mundo 2026 tras haber tenido grandes actuaciones con Chivas en los últimos dos torneos.

Hasta su fichaje, Armando “Hormiga” González disputó 69 partidos en los que anotó 29 goles y dio 4 asistencias.

En el último partido de los rojiblancos contra Santos, el atacante mexicano se quedó en la banca, esperando que se concretara su salida al viejo continente.

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