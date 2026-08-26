Encefalopatía Traumática Crónica: traumatólogo revela las consecuencias más hostiles de la enfermedad en la NFL

Con la nueva temporada de la NFL a punto de comenzar y con los cientos de casos que se han presentado de Encefalopatía Traumática Crónica (CTE) en los jugadores, te traemos la primera entrega de una entrevista exclusiva para conocer más sobre esta enfermedad cerebral.

En adn Noticias entrevistamos con el Dr. Víctor Axotla Baena, traumatólogo ortopedista, quien nos contó más a fondo sobre la CTE, los síntomas y consecuencias de esta enfermedad cerebral.

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¿Qué es la Encefalopatía Traumática Crónica?

Para introducir a este tema, el Dr. Axotla nos contó qué es la Encefalopatía Traumática Crónica, enfermedad cerebral que se ha presentado en cientos de jugadores de la NFL y hasta boxeadores.

“De acuerdo al latín: encefalo-cerebro, patía-enfermedad, traumática y crónica. Es una enfermedad del cerebro secundario a traumatismo repetidos, es decir, una enfermedad del cerebro asociada a muchos golpes”, explicó el doctor.

El doctor enfatiza que la CTE se asocia a muchos golpes en la cabeza a lo largo de los años y que no es producto de un solo golpe, si no de miles que se van sumando.

“Es como una gelatina dentro de un frasco, si lo golpeas de frente aguanta, pero si le das un giro brusco y lo golpeas, la gelatina se desgarra por dentro, al cerebro lo lastima ese efecto de torsión y aparece con los años”, ejemplificó el doctor Axotla.

Síntomas y señales de alerta por la CTE

En cuanto a posibles formas de detectar la Encefalopatía Traumática Crónica: no las hay, pues solamente se confirma después de la muerte del jugador o atleta.

Aunque el doctor Axotla asegura que los síntomas de la CTE se pueden relacionar con otras enfermedades.

“Tienes problemas de memoria y concentración, olvidas fácilmente las cosas. Puede haber también desarrollo de síntomas como cambios en el ánimo, depresión, irritabilidad”, señala el especialista.

Aunque también, el doctor Axotla da algunas características que podrían alertar ante una posible confirmación de CTE:

Problemas al caminar

Dificultades para hablar

Perdida del equilibrio

Inicios de problemas de Parkinson

Si se presentan estos problemas y practicaste algún deporte de contacto en el que recibiste miles de golpes durante años, podría ser una alerta de posible CTE.

En la próxima entrega, el Doctor Axotla nos habla sobre los protocolos de conmoción implementados en la NFL y las pruebas para verificar el estado de salud de un jugador.

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