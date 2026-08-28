Maratón CDMX 2026: ruta, horarios, premios y cuándo es

Las calles de la capital del país recibirán a miles de corredores este fin de semana para la edición número 43 del Maratón de la CDMX.

Este emblemático evento deportivo tendrá a 30 mil corredores, nacionales e internacionales, recorriendo 42.195 kilómetros mientras pasan por los lugares más memorables del corazón de México. Aquí en y Noticias te contamos cuándo, a qué hora es y la ruta del Maratón de la Ciudad de México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Fecha y horario del Maratón CDMX

La actividad comenzará desde muy temprano para todas las personas participantes. Será el próximo domingo 30 de agosto cuando se realice el Maratón CDMX.

Habrá diferentes salidas, esto de acuerdo con las categorías y bloques asignados. Así quedaron los horarios para el Maratón CDMX 2026:

5:45 am: silla de ruedas y personas con discapacidad visual

5:50 am: élite femenil

6:00 am: élite varonil y Bloque A

6:15 am: Bloque B

6:30 am: Bloque C

Ruta del Maratón CDMX 2026

El punto de salida del Maratón CDMX será en Ciudad Universitaria hasta llegar al Zócalo de la capital.

Todo iniciará en Insurgentes Sur, continuando hasta la Glorieta de Insurgentes.

Después, los corredores entrarán a las colonias Roma y Condesa, para entrar al Bosque de Chapultepec y Polanco.

En la recta final de la carrera, pasarán por lugares icónicos de la capital hasta llegar a la meta en el Zócalo de la CDMX.

Maratón CDMX 2026: ¿cuáles serán los premios?

El Top 3 del Maratón CDMX se llevarán premios en efectivo, además de un reloj por parte de uno de los patrocinadores:

1er lugar: 50 mil dólares y reloj Garmin

2do lugar: 20 mil dólares y reloj Garmin

3er lugar: 10 mil dólares y reloj Garmin

Pero, además, también se premiará a los corredores que logren batir marcas cronometradas:

550 mil pesos: 2 horas, 8 minutos y 23 segundos en la rama varonil; 2 horas, 25 minutos y 4 segundos en la femenil.

Además, el primer mexicano y primera mexicana en llegar dentro de los primeros 3 recibirán 200 mil pesos.

Y, por si fuera poco, un premio especial a los primeros 3 mexicanos en cada una de las ramas: 50 mil al primero; 40 mil al segundo; y 30 mil pesos el tercero.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.