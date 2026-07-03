¡Oye, mi amor! Maná tocará antes del partido México vs Inglaterra; a qué hora es el concierto

El partido México vs Inglaterra de los octavos de final del Mundial 2026 está por convertirse en todo un acontecimiento, pues no solo se trata de un momento histórico en el que la Selección Mexicana jugará por primera vez un quinto partido en esta justa mundialista, sino que también abrirá con un concierto de Maná.

La icónica banda de rock mexicana confirmó que se presentará en el Estadio Ciudad de México el próximo domingo 5 de julio. Te contamos a qué hora se presenta Maná y dónde puedes ver la transmisión completamente gratis.

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¿A qué hora será el concierto de Maná en el partido México vs Inglaterra?

De acuerdo con lo informado por Azteca Deportes, la agrupación mexicana Maná confirmó que se presentará como parte de las amenidades de la fiesta futbolera del domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

Se espera que la banda originaria de Guadalajara y liderada por Fher ofrezca un show minutos antes de que comience el partido México vs Inglaterra. En esta oportunidad, la banda mexicana interpretará algunos de sus más grandes éxitos, alrededor de las 18:00 horas.

¿Qué pasó entre Liam Gallagher de Oasis y Maná?

En redes sociales se viralizó una disputa entre el líder de Maná y el músico británico Liam Gallagher de Oasis. La discusión comenzó cuando el músico británico aseguró que la selección inglesa vencería fácilmente a la escuadra mexicana con un devastador marcador de 5-0.

De inmediato, el vocalista de Maná se apresuró a responder al integrante de Oasis a quien le pidió que ”se ubicara”.

¿A qué hora y dónde ver GRATIS el partido México vs Inglaterra?

El partido México vs Inglaterra se transmitirá completamente gratis a través de la señal de Azteca 7, en punto de las 17:30 horas.

Recuerda que también puedes ver el partido desde internet a través del sitio web de Azteca Deportes. Solo da clic en este ENLACE. Da clic en el botón de En Vivo.

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