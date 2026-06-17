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VIDEO: Aficionados colombianos desbordan pasión y color en su llegada al Estadio Azteca; así fue como llegaron

Con gran entusiasmo, cánticos y banderas, así llegaron los aficionados al Estadio Azteca en apoyo al equipo colombiano previo a su debut mundialista.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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