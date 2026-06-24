El balompié está siendo tema de conversación recurrente en los últimos días debido a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sin embargo, existen variantes de este deporte que cada día toman más terreno en nuestro país como el futbol para ciegos.

Se trata de una disciplina paralímpica que no sólo es una herramienta de inclusión social, sino que ha servido para el desarrollo personal de los jóvenes con discapacidad visual.

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¿Cómo se juega el futbol para ciegos y cuáles son sus reglas?

A diferencia del futbol convencional, esta variante se disputa en una cancha de 40x20 metros y los partidos se dividen en dos tiempos de 20 minutos cada uno.

En el campo hay cuatro jugadores ciegos y un portero que sí ve; no obstante, detrás del arco se coloca un guía que es la persona que le indica a los delanteros dónde está la portería para que anoten gol.

Como se puede observar, el oído es el sentido más importante en esta variante de futbol, ya que sirve de orientación y colocación. Además, el balón contiene sonajas metálicas, lo que permite a los jugadores conocer dónde se encuentra el esférico.

Además, la comunicación en la base de este deporte, debido a que una de las reglas más importantes es decir “voy” al momento de ir a disputar un balón, con esto se busca evitar choque y accidentes durante el partido.

UNAM reporta crecimiento del equipo de futbol para ciegos en CDMX

Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el equipo de futbol para ciegos en la Ciudad de México ha crecido en títulos y seleccionados nacionales.

Específicamente, el conjunto lleva seis participaciones en las paralimpiadas nacionales, organizadas por la Conade, además de conquistar tres campeonatos nacionales de forma consecutiva.

Asimismo, algunos de sus integrantes han representado al país en competencia como los Juegos Parapanamericanos de Colombia 2023 (donde consiguieron una medalla de bronce), así como en la edición 2025.

El grupo nació en 2019 gracias a Patricio Ramírez, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, quien relató que el proyecto inició como una iniciativa ante la falta de oportunidades para este sector de la población.

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