El exfutbolista mexiano, Omar Bravo enfrenta un nuevo revés legal luego de que un juez federal le megara un amparo que promovió contra la vinculación a proceso por el delito de abuso sexaul infantil agravado.

Cabe decir que con esta resolución el exjugador deberá permanecer internado en el penal estatal de Puente Grande, en Jalisco, mientras continúa el proceso judicial en su contra. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de ente cundo y diez años de prisión, de acuerdo con los establecido por la legislación aplicable.

¿Por qué le negaron el amparo a Omar Bravo?

El recurso fue promovido desde octubre de 2025 con el objetivo de impugnar la decisión judicial que lo vinculó a proceso; sin embargo, el juez federal resolvió negar la protección de justicia federal, por lo que la casual penal seguirá su curso y sin modificaciones.

La resolución representa un nuevo obstáculo para la estrategia legal del exfutbolista quien busca recuperar su libertad mientras se desarrolla el juicio.

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Se trata del segundo amparo rechazado contra Omar Bravo

No es la primera vez que la defensa de Omar Bravo enfrenta una resolución adversa, en abril pasado, otro juez federal rechazo un amparo mediante el cual el exjugador pretendía abandonar la prisión preventiva, además de enfrentar el proceso bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Con la negativa más reciente, se fortalece la determinación judicial de mantener las medidas cautelares vigentes mientras se desarrollan las distintas etapas de procedimiento penal

¿Qué sigue en el caso Omar Bravo?

A pesar de este nuevo revés, la defensa aún cuenta con una alternativa legal; los abogados del exjugador de Las Chivas, pueden promover un recurso de revisión para solicitar que un Tribunal Colegiado de Distrito analice la resolución emitida por el juez federal y determine si existen elementos para modificarla.

Mientras tanto, Omar Bravo continuará su proceso recluido en Puente Grande y a la espera de que se desahoguen las pruebas, testimonios y diligencias correspondientes dentro del juicio.

Caso Omar Bravo: Sigue generando la atención pública

La situación legal de Omar Bravo genera un amplio interés debido a su trayectoria en el futbol mexicano y a su identificación con el club de futbol Club Deportivo Guadalajara.

Sin embargo, las autoridades reiteran que el proceso continúa y que será la instancia judicial correspondiente la que determine su responsabilidad o inocencia una vez que concluya en juicio.

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