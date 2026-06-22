Los Diablos Rojos del México, vigente bicampeón de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), hizo una contratación bomba de cara a la fase de postemporada de la presente campaña: se trata del regreso del pitcher estadunidense Trevor Bauer, ganador del premio Cy Young en la MLB y que fue pilar para que el equipo capitalino conquistara el título de liga en 2024.

“El maestro chocolatero está de vuelta”, fue uno de los mensajes con los que El México celebró el regreso del lanzador.

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Los logros de Trevor Bauer en México

Durante su paso por México, en 2024, Trevor Bauer no solo fue una de las principales figuras de la liga, sino que también obtuvo múltiples reconocimientos y récords en aquella temporada, lo que se tradujo al ser reconocido con el premio Pitcher del Año de la LMB, pues terminó invicto sus participaciones en la liga, además que fue clave para conquistar el campeonato que se le negó al equipo escarlata por 10 años.

Su marca personal fue de 10 victorias y 0 derrotas, con una efectividad promedio de 2.48, convirtiéndose en uno de los pitchers más dominantes de la liga.

Además, la llegada de Bauer no solo fue beneficiosa para los Diablos Rojos del México, pues también trajo reflectores al circuito mexicano, aumentando considerablemente la visibilidad de la marca y atrayendo a muchos nuevos aficionados.

El tricampeonato, el objetivo de Trevor Bauer

El regreso de Trevor Bauer a los Diablos Rojos del México representa un movimiento sumamente interesante, sobre todo al confirmarse en la fase final de la temporada regular y de cara a la postemporada, pues parece apuntar a que el objetivo es claro: el tricampeonato.

En esta nueva etapa, Trevor Bauer encabezará de nueva cuenta el pitcheo de los escarlatas con miras a seguir sumando éxitos y trofeos.

Hasta el momento, los Diablos no han dado detalles sobre una posible fecha de presentación ante la afición escarlata.

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