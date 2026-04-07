Penta defiende el Intercontinental contra Rey Mysterio: Luchas confirmadas de las dos noches de Wrestlemania 42

WrestleMania 42 está más cerca que nunca y, a dos semanas del evento, la WWE ya reveló la cartelera oficial dividida en sus dos noches, confirmando combates estelares y múltiples luchas por campeonato. El evento se realizará el sábado 18 y domingo 19 de abril en el Allegiant Stadium, en Estados Unidos.

Uno de los combates que más interés genera entre la afición mexicana es la lucha por el Campeonato Intercontinental, donde habrá fuerte presencia nacional con Penta, Rey Mysterio y Dragon Lee.

A días de debutar en Wrestlemania 41, Penta Zero Miedo habló en exclusiva con adn40

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Cartelera WrestleMania 42: Noche 1 sábado 18 de abril

La primera función contará con combates clave, incluyendo el campeonato máximo de la empresa:



Lucha sin descalificación: Jacob Fatu vs. Drew McIntyre

The Vision —Logan Paul y Austin Theory— y iShowSpeed vs. The Usos —Jimmy y Jey Uso— y LA Knight

—Logan Paul y Austin Theory— —Jimmy y Jey Uso— Seth Rollins vs. Gunther

Campeonato Intercontinental Femenil: AJ Lee (c) vs. Becky Lynch

Campeonato Femenil de Parejas (fatal de cuatro esquinas): The Irresistible Forces —Nia Jax y Lash Legend— (c) vs. Bella Twins —Brie y Nikki Bella— vs. Bayley y Lyra Valkyria vs. Charlotte Flair y Alexa Bliss

—Nia Jax y Lash Legend— (c) vs. —Brie y Nikki Bella— vs. vs. Campeonato Mundial Femenil: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan

Campeonato Indiscutido de WWE: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton

Cartelera WrestleMania 42: Noche 2 domingo 19 de abril

La segunda función estará marcada por la lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental:



Oba Femi vs. Brock Lesnar

Campeonato Intercontinental (lucha de escaleras): Penta (c) vs. Rey Mysterio vs. Je'Von Evans vs. Rusev vs. Dragon Lee vs. JD McDonagh

Campeonato Femenil de WWE: Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley

Campeonato de Estados Unidos: Sami Zayn (c) vs. Trick Williams

Finn Bálor vs. Dominik Mysterio

Campeonato Mundial de Peso Completo: CM Punk (c) vs. Roman Reigns

Además, se prevé que se confirme un combate adicional entre IYO SKY y Asuka.

Mexicanos en WrestleMania 42: Penta lidera la lucha por el Campeonato Intercontinental

Para el público mexicano, el combate más relevante será el de escaleras por el Campeonato Intercontinental. Penta defenderá el título ante figuras consolidadas como Rey Mysterio y el talento de Dragon Lee, además de tres superestrellas de WWE.

La lucha promete ser una de las más espectaculares del evento por la combinación de estilos y el alto riesgo que implica este tipo de combate. Además, existe la posibilidad de que el campeonato se mantenga en manos mexicanas, lo que elevaría aún más el interés de la afición nacional.

Con una cartelera repleta de campeonatos y figuras de primer nivel, WrestleMania 42 se perfila como uno de los eventos más importantes del año en la lucha libre profesional.

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