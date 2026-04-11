Líder contra aspirante; hora y señal para ver gratis el Tigres vs Chivas por la Jornada 14 de la Liga MX

Este sábado 11 de abril continúa la actividad de la Jornada 14 con uno de los dos partidos estelares de la Liga MX con el Tigres vs Chivas, pues en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, estará dando inicio el compromiso desde la cancha del Estadio Universitario de la UANL.

Será a partir de las 16:50 horas que dará inicio la transmisión del partido desde la señal de Azteca 7 con las mejores voces de la narración en México, las cuales estarán llevando la previa con resultados históricos y demás análisis de los equipos de cara al silbatazo inicial.

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Liga de streaming para ver el Tigres vs Chivas

Más allá de la señal de televisión en donde se podrá ver el Tigres vs Chivas, es importante mencionar que los 90 minutos del compromiso también se podrán ver completamente gratis y en vivo a través de la plataforma de Azteca Deportes, a la cual podrás ingresar en el siguiente enlace.

La transmisión se puede ver completamente gratis y en vivo con la mejor calidad para no perderse detalles del partido que mide al líder general con el décimo lugar de la tabla general, lo cual podría dejar movimientos en la clasificación.

¿Cómo llegan Tigres y Chivas a la Jornada 14?

Vale la pena mencionar que los Tigres de Guido Pizarro vienen de sacudirse una seguidilla de malos resultados tras la victoria 2-0 que le propinaron al Seattle Sounders en la Concachampions, pues hasta antes de eso sumaban una derrota contra Xolos y Juárez, así como un empate en amistoso ante el América.

Por su parte, los dirigidos por Gabriel Milito llegan con un total de cinco partidos sin perder en la Liga MX, pues han sumado cuatro victorias y un empate en los últimos compromisos ligueros que han disputado.

Próximos rivales de Tigres y Chivas en Liga MX

Después del Tigres vs Chivas los dirigidos por Guido Pizarro deberán afrontar la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions ante el Seattle Sounders, mientras que las Chivas se deberán medir ante Puebla en la Jornada 15 de la Liga MX.

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