México se queda en cero ante Portugal en noche histórica

La Selección Azteca empató 0-0 con Portugal este sábado 28 de marzo del 2026 en el Estadio Banorte, en un partido amistoso como parte de su preparación para el Mundial. Este encuentro, que marcó la reapertura del estadio, atrajo a miles de aficionados.

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El partido México vs Portugal fue parejo, con periodos de dominio alternos y pocas ocasiones claras de gol. México mostró una buena organización defensiva, mientras que Portugal presionó más en los momentos clave.

Resultado final

El marcador final fue 0-0, a pesar de los peligrosos ataques de ambos equipos. Portugal se mostró más peligroso en la primera mitad, incluso estrellando un balón en el poste.

Este resultado confirma la histórica tendencia de México a no derrotar nunca a Portugal. Los analistas señalan la falta de contundencia ofensiva del equipo mexicano.

Alineación titular de México

Portero: Luis Ángel "Tala" Rangel

Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo

Mediocampistas: Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas

Delanteros: Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez

La alineación titular sorprendió a todos con Rangel en la portería, pues la estrategia fue priorizar el juego ofensivo y el dinamismo en el mediocampo.

Momentos clave del partido

Minuto 25: Portugal al palo

Minuto 54: Alvarado dispara por encima del travesaño

Minuto 80: Armando González falla una clara oportunidad

Minuto 90+3: Rangel realiza una parada excepcional para evitar el gol de México

El partido fue tenso de principio a fin, pero no se marcaron goles decisivos debido a las defensas, que se mostraron sólidas en los momentos cruciales.

¿Y ahora qué para México?

México continúa su preparación para el Mundial de 2026 con sentimientos encontrados, pues la defensa se mantiene firme, pero el ataque genera preocupación.

El próximo partido será crucial para perfeccionar la estrategia ofensiva; pues se prevé una mayor competencia por los puestos titulares.