Fiebre mundialista: Selección de España con Lamine Yamal confirma juego en Puebla previo al Mundial 2026

Todavía estamos a varios días de que inicie el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, sin embargo, eso no ha impedido a la Selección de España confirmar que su último partido de preparación para la justa mundialista, se disputará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla en México.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que “La Furia Roja”, de la mano del entrenador Luis de la Fuente, confirmó el juego que estarán disputando ante la Selección de Perú justo siete días antes de que ruede el primer balón del Mundial 2026 en el Estadio Azteca.

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¿Cuándo será el España vs Perú?

De acuerdo con la publicación de la Selección Española, será el próximo lunes 8 de junio que se estará disputando el juego España vs Perú en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, el cual hoy en día mantiene actividad en la Liga MX con el Club Puebla y el Cruz Azul.

A pesar de anunciar la fecha en la que se estará realizando el partido, es importante mencionar que no se confirmó el horario del cotejo internacional, por lo cual será en los próximos días que se dé a conocer la información al respecto.

😍 M É X I C O.



¡España disputará en 𝗣𝘂𝗲𝗯𝗹𝗮 su último partido de preparación para la #CopaMundialFIFA!



🗓️ 8 de junio

🆚 @SeleccionPeru

ℹ️ https://t.co/CeD4JdUCm5#VamosEspaña pic.twitter.com/RAydmBYAS0 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 26, 2026

¿Cuántas veces ha jugado la Selección de España en México?

El juego España vs Perú será el octavo compromiso que “La Furia Roja” dispute en territorio mexicano y el segundo que los españoles encaran en el estado de Puebla, esto gracias a los antecedentes que existen por el Mundial de México 1970 y el Mundial de México 1986, los cuales tuvieron compromisos en el Estadio Cuauhtémoc.

A través de un comunicado oficial emitido por la Real Federación Española de Futbol (RFEF), se destacó que el inmueble ha sido dos veces mundialista ante la FIFA, así como la capacidad de 51 mil 726 espectadores que tiene el recinto.

Antecedentes históricos del España vs Perú

Vale la pena mencionar que el último antecedente que existe en los duelos entre España y Perú se remonta hasta el 31 de mayo de 2008, fecha en el que el entonces combinado dirigido por Luis Aragonés se impuso por un marcador de 2-1.

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