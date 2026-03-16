¿Adiós al Mundial 2026? Neymar queda fuera de la convocatoria de Brasil; Carlo Ancelotti explica la razón

La selección de Brasil dio a conocer su convocatoria para la próxima fecha de amistosos internacionales y la lista ha generado un fuerte, luego de que el técnico italiano Carlo Ancelotti confirmó que Neymar no formará parte del plantel que enfrentará a Francia y Croacia.

El estratega explicó que la convocatoria se elaboró considerando únicamente a futbolistas que se encuentren al máximo de su condición, pensando en la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

CONVOCADOS! 📋



O mister Ancelotti divulgou a lista de jogadores convocados para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos.



BATE NO PEITO!



ISSO É BRASIL 🇧🇷 pic.twitter.com/qT9zVAn6Gl — brasil (@CBF_Futebol) March 16, 2026

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¿Por qué Neymar no fue convocado con Brasil?

Durante la conferencia de prensa, Ancelotti fue claro al explicar los motivos de la ausencia del delantero del Santos FC. Según el entrenador, la decisión no responde a cuestiones técnicas, sino a una evaluación médica y física.

“El motivo de la lista depende mucho de las lesiones. Elegimos jugadores que están al 100% de su condición física”, señaló el técnico italiano este lunes 16 de marzo.

Sobre el propio Neymar, el entrenador enfatizó que sigue siendo un futbolista de gran talento, pero aún necesita recuperar su mejor forma. “Con el balón es muy bueno, pero necesita mejorar físicamente. Para el cuerpo técnico no está al 100% de su potencial”, explicó.

Neymar renueva con Santos de Brasil por un año más

Así fue la última vez que Neymar vistió la playera de Brasil

El último partido del delantero con la selección brasileña se remonta al 17 de octubre de 2023, cuando Brasil enfrentó a Uruguay en las eliminatorias sudamericanas. En aquel encuentro sufrió una grave lesión: rotura de ligamento cruzado anterior y menisco, lo que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses.

Aunque ya regresó a la actividad en el futbol brasileño, molestias musculares recientes y la falta de ritmo competitivo habrían pesado en la decisión del entrenador.

Endrick regresa a la convocatoria

Mientras la ausencia de Neymar acapara la atención, la convocatoria también trae noticias positivas para la ofensiva brasileña. El joven delantero Endrick vuelve a la lista tras un destacado inicio de año con el Olympique de Lyon, club al que llegó cedido por el Real Madrid.

El atacante ha mostrado un rendimiento destacado en la Ligue 1, lo que convenció al cuerpo técnico de darle una nueva oportunidad en la selección, especialmente ante la baja por lesión de Rodrygo.

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¿Neymar aún podría jugar el Mundial 2026?

A pesar de su ausencia en esta convocatoria, Ancelotti no cerró la puerta a un posible regreso de Neymar al equipo nacional. El entrenador aseguró que el delantero todavía tiene posibilidades de estar en el Mundial si logra recuperar su mejor forma física.

“El Mundial es otra historia. Si alcanza el 100% durante el torneo, obviamente podrá estar allí”, afirmó el técnico.

Brasil disputará su primer amistoso el 26 de marzo ante Francia en Boston y posteriormente enfrentará a Croacia el 31 de marzo en Orlando. Ambos encuentros servirán de preparación del equipo sudamericano rumbo a la próxima Copa del Mundo.

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