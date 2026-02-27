FMF apuesta al futuro: Presentan “Jugamos Todos” y refuerzan visorías en 2° Congreso de Futbol Formativo

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) culminó con gran éxito su 2.º Congreso de Futbol Formativo, que reunió a cerca de 750 asistentes de todos los estados de la República, duplicando la convocatoria de la edición anterior. Este evento se consolida como el principal foro de actualización y análisis del futbol base en el país, posicionando el desarrollo formativo como prioridad en el proyecto deportivo de la FMF.

En su mensaje de clausura, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, enfatizó que "el desarrollo comienza en la base". Destacó el nuevo modelo que conecta el futbol escolar y amateur con ligas profesionales y fuerzas básicas, garantizando una transición ordenada hacia el alto rendimiento.

Principales anuncios y avances

El congreso presentó innovaciones clave para fortalecer el futbol formativo:



Lanzamiento oficial de "Jugamos Todos", plataforma de iniciación deportiva para niñas y niños de 6 a 12 años, disponible en jugamostodos.fmf.mx.

Certificación de academias, con lineamientos iniciales en abril.

Nuevo modelo de formación de entrenadores.

Plataforma de formación continua en alianza con Coaches’ Voice.

Sistema de visorías nacionales.

Impulso al futbol femenil en todas las etapas.

Perfil del jugador mexicano rumbo a 2030/2031.

La FMF reportó avances concretos:



12,000 escuelas registradas en la Copa Escolar Conade-FMF.

Más de 100,000 balones entregados en 2025.

Visorías en 22 estados con 3,100 jugadores observados.

2,000 jóvenes visoreados en Estados Unidos.

45 jugadores con contrato profesional y 80 convocados a selecciones nacionales.

1,536 equipos en fases estatales de Campeonatos Nacionales.

Voces expertas marcan el rumbo

La segunda jornada profundizó en competencias base, detección de talento y el perfil del jugador mexicano. Rafael Márquez insistió en forjar mentalidad competitiva desde temprana edad, con entrenadores que inculquen disciplina y resiliencia para competir internacionalmente.

Andrea Rodebaugh abogó por una base sólida en futbol femenil, con planificación y mejores estructuras para profesionalizar el juego de niñas y mujeres. Andrés Lillini subrayó que el éxito de las selecciones menores y del futbol profesional depende de una organización coherente entre los 6 y los 12 años, scouting sistemático y preparación física para calendarios exigentes.

El panel sobre retos del futbol formativo femenil, moderado por Mariana Gutiérrez, llamó a alinear condiciones, fomentar colaboraciones y ofrecer más oportunidades competitivas. Especialistas de FIFA y UEFA compartieron prácticas globales, adaptándolas al contexto mexicano.

