¡Regresa la Champions League! Fecha y hora de los partidos de ida de los play-offs 2026 

La fase de grupos de la UEFA Champions League llegó a su fin hace unas cuantas semanas y ahora sigue la ronda de play-offs. Serán partidos de ida y vuelta donde se definirán a los últimos invitados a la ronda de octavos de final y hay grandes equipos que sorprendentemente no avanzaron directo, como es el caso del Real Madrid, el Inter de Milán, el Paris Saint-Germain, la Juventus y el Atlético de Madrid.

Es por eso que la ronda de playoffs promete un gran espectáculo, ya que tendremos algunos equipos que son contendientes al título luchando por no quedar eliminados antes de octavos de final, además de que hay otros clubes que sueñan con dar la sorpresa, considerando la magia que ofrece la Champions League.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Fecha y hora de la ida de los play-offs de la UEFA Champions League

El mejor futbol del planeta ya tiene confirmada la fecha y el horario para los partidos de repechaje y los detalles son:

Martes 17 de febrero:



Galatasaray vs Juventus / 11:45 am

Borussia Dortmund vs Atalanta / 2:00 pm

Benfica vs Real Madrid / 2:00 pm

Mónaco vs PSG / 2:00 pm

Miércoles 18 de febrero:

Qarabag vs Newcastle / 11:45 am

Bodo Glimt vs Inter de Milán / 2:00 pm

Brujas vs Atlético de Madrid / 2:00 pm

Olympiacos vs Bayer Leverkusen / 2:00 pm

Los partidos de vuelta tendrán lugar la siguiente semana, el 24 y 25 de febrero, respectivamente. Todo con el objetivo de tener listos a los participantes de los octavos de final y comenzar los encuentros en marzo.

😍 Esta semana regresa la 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏𝒔 𝑳𝒆𝒂𝒈𝒖𝒆 ✨



🤩 Duelos de ida de la fase de play-offs eliminatorios 🙌 #UCL pic.twitter.com/WU44iN1yHp — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) February 16, 2026

Los equipos que aseguraron un lugar en octavos de final de Champions League

Con este nuevo formato, los primeros 8 de la tabla general avanzan de roda. Hasta ahora, los calificados son:



Arsenal Bayern Múnich Liverpool Tottenham Hotspur Barcelona Chelsea Sporting CP Manchester City

Considerando su rendimiento durante la primera ronda, Arsenal y Bayern Múnich son, con diferencia, los favoritos a ganar la 'orejona' en la presente temporada, aunque el camino todavía es muy largo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.