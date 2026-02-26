OFICIAL: Cancelan Copa del Mundo de Clavados 2026 en Zapopan, Jalisco

La organización internacional World Aquatics anunció la cancelación de la parada de la Copa del Mundo de Clavados que se llevaría a cabo en Zapopan, Jalisco, del 5 al 8 de marzo de 2026, tras una evaluación de riesgos sobre la situación de seguridad en la región.

La decisión fue tomada en conjunto con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y el CODE Jalisco, luego de analizar las condiciones actuales de seguridad pública tanto en Zapopan como en el estado de Jalisco.

World Aquatics, in consultation with Aquatics Mexico, the Mexican Federation of Diving and High Diving and CODE Jalisco, has taken the decision to cancel the World Aquatics Diving World Cup stop in Zapopan, Mexico, scheduled for 5-8 March 2026



The safety and security of all… pic.twitter.com/8yIDKA5T9D — World Aquatics (@WorldAquatics) February 26, 2026

¿Por qué se canceló la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan 2026?

De acuerdo con el posicionamiento difundido este jueves 26 de febrero, la determinación se produjo tras una “evaluación exhaustiva de riesgos” que contempló el contexto de seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara y sus alrededores.

Aunque no se detallaron incidentes específicos, el organismo subrayó que el análisis fue integral y que la decisión responde exclusivamente a salvaguardar la integridad de todos los participantes.

¿Cómo se definirá la clasificación a la Super Final en Beijing?

Tras la suspensión de la etapa en México, la clasificación a la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados se definirá con base en los resultados obtenidos en la parada previa celebrada en Montreal.

La instancia definitiva se disputará del 1 al 3 de mayo de 2026 en Beijing, China, donde los mejores clavadistas del circuito buscarán el título del serial.

Con este ajuste, los resultados en Canadá cobrarán mayor peso en la tabla general, ya que serán el único parámetro para definir a los competidores que avanzarán a la fase final.

Pese a la cancelación, World Aquatics agradeció el trabajo organizativo de las autoridades deportivas mexicanas y dejó abierta la posibilidad de que la ciudad pueda albergar una futura fecha del serial.

