Hasta siempre, leyenda; muere Marco Tolama, histórico narrador de automovilismo en México

El mundo del periodismo deportivo en México está de luto, pues en el transcurso del pasado jueves 26 de febrero se dio a conocer la muerte de Marco Tolama, ícono de la narración y el análisis del automovilismo y el deporte motor como la Fórmula 1 en empresas como TV Azteca.

Fue a través de un comunicado emitido vía redes sociales, que la familia y seres más cercanos del emblemático narrador mexicano, confirmó el fallecimiento de Tolama a los 79 años de edad, esto en medio de un emotivo mensaje de despedida.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Se definen los octavos de final de Champions League 2026 tras sorteo La parte más emocionante de la UEFA Champions League está a punto de comenzar y los enfrentamientos de octavos de final nos aseguran espectáculo. 27 febrero, 2026

¿De qué murió Marco Tolama?

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, Marco Tolama estuvo hospitalizado varias semanas en terapia intensiva debido a un cuadro respiratorio severo, el cual con el paso de los días se le fue complicando al grado de tener que ser intubado para mantenerlo estable.

En la información compartida por la misma familia del narrador de 79 años de edad, se dio a conocer que a través de una campaña de apoyo lograron reunir cerca de un millón de pesos para su tratamiento, sin embargo su estado de salud no pudo mejorar.

“Hoy, en medio de un día muy soleado y caluroso, un cielo lleno de nubes recibe a Marco, una persona apasionada de su deporte, al que amó muchísimo hasta el último día”, se lee en el mensaje compartido vía redes sociales.

Hoy, en medio de un día muy soleado y caluroso, un cielo lleno de nubes recibe a Marco, una persona apasionada de su deporte, al que amó muchísimo hasta el último día.



Marco trascendió a una nueva vida rodeado del amor de su esposa Araceli, su hija Jimena, su hijo Marco y del… pic.twitter.com/am7xLSeVhk — Marco Tolama (@MarcoTolama) February 27, 2026

Legado y trayectoria de Marco Tolama como narrador

Más allá de que Marco Tolama sea considerado como uno de los narradores más emblemáticos del deporte motor en México, el nacido en 1946 comenzó su carrera como piloto de automovilismo en la década de 1970.

A pesar de que Tolama no pudo llegar al máximo circuito de la Fórmula 1, el mexicano pudo competir en divisiones inferiores en México, Estados Unidos, Canadá y dentro de la Unión Europea.

Como narrador, formó parte de TV Azteca siendo uno de los pilares del equipo de automovilismo en la televisora al sur de la Ciudad de México (CDMX).

México sí cumple con los requisitos para el Mundial, asegura la FMF

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.