Suspenden partido de la jornada 7 de la Liga MX; lista de encuentros reprogramados

La violencia registrada en distintos puntos del país impactó de lleno al futbol mexicano. La Liga MX anunció la suspensión del partido entre Querétaro y FC Juárez, correspondiente a la jornada 7 del Clausura 2026, ante los hechos violentos reportados en la mayor parte del país.

El encuentro estaba programado para disputarse este domingo 22 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio La Corregidora; sin embargo, la Liga informó que será reprogramado con fecha y horario por definir.

La decisión se dio luego de una jornada marcada por bloqueos carreteros, incendios y quema de vehículos tras los hechos relacionados con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Liga BBVA MX informa sobre el partido entre @Club_Queretaro y @fcjuarezoficial de la Jornada 7: pic.twitter.com/orgyTBhunl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 22, 2026

¿Qué pasa con el Pumas vs Rayados?

Por su parte, el Pumas vs Rayados, en el Estadio Olímpico Universitario, se jugará de manera normal, tanto que la población empieza a ingresar al recinto en la Ciudad de México.

¿Qué partidos de la Liga MX Femenil fueron suspendidos?

La Liga MX Femenil confirmó la reprogramación del Clásico Nacional se jugaría este domingo a las 17:00 horas en el Estadio Akron. Hasta el momento no hay una nueva fecha oficial para el encuentro, considerado uno de los más atractivos del torneo femenil.

en el Estadio Akron. Hasta el momento no hay una nueva fecha oficial para el encuentro, considerado uno de los más atractivos del torneo femenil. En la misma categoría, Necaxa Femenil informó que su compromiso frente a Querétaro también cambiará de fecha, la cual será anunciada en los próximos días.

Lista de partidos reprogramados en Liga de Expansión MX

Por su parte, la Liga de Expansión MX también ajustó su calendario. El partido entre Tapatío y Tlaxcala FC fue reprogramado para el lunes 23 de febrero en el Estadio Gregorio Tepa Gómez, aunque el horario sigue pendiente de confirmación.

Por su parte, el duelo entre la Jaiba Brava y Correcaminos quedó suspendido sin nueva fecha definida.

Las Ligas reiteraron que cualquier actualización será difundida a través de sus canales oficiales y pidieron a la afición mantenerse atenta a los avisos ante posibles ajustes adicionales en la jornada 7 del Clausura 2026.

