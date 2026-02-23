El argentino Gianluca Prestianni es suspendido provisionalmente por insultos racistas a Vinícius Jr

La última jornada de Playoffs de la UEFA Champions League quedó manchada por los insultos racistas de Gianluca Prestianni a Vinícius Jr durante el partido de Benfica vs Real Madrid (en donde los 'merengues' se impusieron 1-0).

De acuerdo con las declaraciones de Kylian Mbappé, el jugador del Benfica le dijo "mono" cinco veces a Vinícius, todas mientras se tapaba la boca con la camiseta. Hasta ahora, la UEFA no tiene pruebas claras, por eso no ha establecido una sanción; sin embargo, ya emitieron una suspensión provisional.

Prestianni es suspendido en Champions League

Ya es un hecho, el argentino no podrá jugar el partido de vuelta entre Real Madrid y Benfica. Se perderá el partido que se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu. "Por violación prima facie del Artículo 13 del Reglamento Disciplinario de la UEFA, relacionado con un comportamiento discriminatorio", señaló el organismo mediante un comunicado.

Aseguraron que ya comenzaron con la investigación correspondiente y que, mientras establecen una sanción definitiva, el Organismo de Control, Ética y Disciplinario de la UEFA (CEDB) decidió suspender provisionalmente a Prstianni durante el próximo partido.

Es importante destacar que dicha decisión no afectará la que se tomará posteriormente para la dictaminación del caso en curso. De hecho, considerando su mismo reglamento, el jugador argentino podría ser suspendido 10 partidos o incluso mucho más si la UEFA lo considera.

Antecedentes de sanciones de la UEFA a jugadores por discriminación

Podemos recordar que en el 2021, la UEFA sancionó a Ondrej Kudela, del Slavia Praga, con 10 partidos de suspensión tras sus insultos racistas contra Glen Kamara, del Rangers, durante un partido de la UEFA Europa League.

En aquella ocasión, el organismo también suspendió un partido a Kudela antes de establecer la sanción oficial de 10 partidos, por lo que se espera que algo muy similar pueda ocurrir con el caso de Prestianni.

