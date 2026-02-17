La sanción que podría recibir Gianluca Prestianni por sus insultos racistas contra Vinícius Jr

El partido de Playoffs de la Champions League entre Benfica y Real Madrid quedó manchado por los insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni al astro brasileño Vinícius Jr. El incidente provocó que el partido se detuviera por 10 minutos y ahora la UEFA abrirá una investigación para determinar una posible sanción contra el jugador del Benfica.

El Madrid ganó 1-0, precisamente con gol de Vini, aunque esto quedó en segundo plano. Tras el partido, la única discusión en redes y medios de comunicación era el racismo en la cancha y lo inaceptable que es la situación. Todo el Madrid respaldó a su compañero, además de otros equipos que se sumaron defendiendo a Vini.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El insulto racista de Prestianni a Vinicius Jr

Vini anotó gol, fue a celebrar al banderín de córner, se puso a bailar y, cuando iba de regreso, el argentino lo insultó llamándolo "mono" en al menos 5 ocasiones (según contó Kylian Mbappé en zona mixta después del encuentro). Prestianni se cubrió la boca cuando insultó a Vini.

El partido fue detenido. Vini se negaba a jugar y Mbappé lo defendió de inmediato. Pedían la expulsión del jugador del Benfica, pero el árbitro no podía hacer nada porque ni él ni el VAR encontraron tomas contundentes que demostraran el insulto. Aunque las acciones se reanudaron, miles piden justicia.

💬 @KMbappe: "Se ha subido su camiseta para decir que Vini es un mono cinco veces".

🎙️ Declaraciones completas ➡️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 18, 2026

La sanción que podría enfrentar Prestiani por insultos racistas

Desde hace años la UEFA se ha vuelto muy estricta en cuanto al racismo en los partidos, por lo que, en caso de comprobar los insultos, Prestianni podría ser suspendido al menos diez partidos.

En el artículo 14 del reglamento de la UEFA se establece que "cualquier entidad o persona, sujeta al reglamento, que insulte la dignidad humana de un individuo por cualquier motivo, incluyendo el color de su piel, la raza, la religión, el origen, el género o la orientación sexual, estará sujeta a una suspensión de al menos diez partidos o un período de tiempo determinado".

Por lo pronto, comenzará la investigación y se pedirán declaraciones de todos los jugadores, pero si no se puede ver claramente al jugador insultando, la UEFA tendría muy complicada la situación para establecer una sanción.

🚨 BREAKING: Vinicius Jr statement.



“Racists are, above all, cowards. They need to put their shirts in their mouths to show how weak they are”.



“But they have the protection of others who, theoretically, have an obligation to punish them”.



Nothing that happened today is new in… pic.twitter.com/Y8ahxXIjgb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.