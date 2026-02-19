Precios de boletos y detalles del repechaje en Monterrey rumbo al Mundial 2026

Dos partidos del repechaje intercontinental rumbo a la Copa del Mundo 2026 se disputarán en Monterrey. Ya tenemos los precios de boletos oficiales y se trata de una oportunidad perfecta para comenzar a vivir el ambiente del Mundial en México, es por eso que aquí te contamos todos los detalles para que no te lo pierdas.

Recordemos que los partidos que se jugarán son Bolivia vs Surinam y, el ganador de ese encuentro, se medirá a Irak en la última ronda del repechaje, en donde se definirá a la selección que llegará al Mundial.

Boletos desde 199 pesos para el Repechaje en Monterrey

La Federación Boliviana de Fútbol, en coordinación con la FIFA, informaron que los boletos para los encuentros que se jugarán en el Estadio BBVA, en Monterrey, iniciarán en desde 199 pesos mexicanos para el primer partido. Así, el Bolivia vs Surinam será una de las opciones más económicas para ver en vivo.

Para la final de repechaje (ganador del Bolivia vs Surinam enfrenta a Irak), programada para el 31 de marzo, el precio base de los boletos será de alrededor de 300 pesos mexicanos, aunque aún se espera la confirmación completa de todas las localidades y categorías disponibles.

Fechas y dónde comprar los boletos para el repechaje en Monterrey

Los partidos de repechaje están programados para finales de marzo y, hasta el momento, la FIFA todavía no ha establecido la dinámica para la compra de boletos, aunque se espera que ocurra en los próximos días, con las fechas específicas y las plataformas oficiales para adquirir las entradas de manera segura.

México será sede de 13 partidos en el Mundial de 2026

