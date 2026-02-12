FIFA castiga al Athletic Bilbao por culpa de Pumas y Alex Padilla

Alex Padilla nació en España, pero tiene nacionalidad mexicana y es por eso que Pumas se fijó en él durante el primer semestre del 2025. Lo trajo a préstamo del Athletic de Bilbao y, por cuestiones externas, regresó a Bilbao antes de tiempo. Parecía que era una situación normal, pero la FIFA se metió en el asunto y ahora el conjunto español será sancionado.

Lo que parecía un préstamo de jugador común y corriente terminaría por ser una catástrofe en el Bilbao, ya que podría dejarlo en una enorme desventaja para competir por LaLiga de España durante el próximo año.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es la sanción de FIFA al Athletic de Bilbao?

FIFA incluyó al Bilbao en la lista de equipos con prohibición para registrar jugadores. Así, no podrá fichar ningún futbolista durante las próximas tres ventanas de mercado, por lo que se quedaría con sus mismos jugadores hasta enero de 2028.

Cuando la FIFA pone a un club en esta lista es porque tuvo problemas con otro equipo en el fichaje o traspaso de algún jugador. Y, aunque la FIFA no detalló el caso específico que puso al Bilbao la sanción, medios españoles aseguran que el caso fue por culpa de Pumas y Alex Padilla.

¿Por qué Pumas y Alex Padilla serían los culpables de la sanción al Athletic Bilbao?

Padilla fue cedido a Pumas a comienzos del 2025, una operación por la que los 'Universitarios' pagaron 400 mil euros. El préstamo era por un año, sin embargo, el Bilbao se quedó sin Julen Agirrezabala en junio y, al no poder encontrar otro portero, recuperaron a Padilla y rompieron el préstamo.

Para concretar su regreso, el Bilbao pagó 300 mil euros como compensación a Pumas. Este movimiento activó inmediatamente el mecanismo de la FIFA para bloquear a un club de inscribir jugadores, a pesar de que entre clubes no existió una disputa como tal.

Se espera que esto pueda solucionarse muy pronto y que en cuestión de semanas el Bilbao ya no tenga nada de qué preocuparse, aunque necesitarían el testimonio de Pumas para poder aclarar la situación ante la FIFA.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.