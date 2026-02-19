Los Bears podrían irse de Chicago y cambiarían el mapa de la NFL; así van las negociaciones

La franquicia de los Chicago Chicago Bears podría abandonar su hogar si el gobierno de la ciudad no logra acuerdos con las autoridades de Illinois para construir un nuevo estadio. Y es que la ciudad de Indiana avanza con una propuesta que atrae cada vez más a la organización.

Indiana impulsa una oferta para atraer a los Bears

Legisladores de Indiana aprobaron por unanimidad la enmienda al Proyecto de Ley Estatal 27 (SB 27), que permitiría la creación de una autoridad estatal encargada de financiar y construir un nuevo estadio cerca de Wolf Lake, en Hammond, justo en la frontera con Illinois, ubicado, aproximadamente, a 32 kilómetros de la ciudad de Chicago.

En un comunicado, los Bears indicaron que la aprobación de esta ley sería “el paso más significativo hasta ahora en nuestros esfuerzos de planificación del estadio” y reafirmaron su compromiso de completar la debida diligencia para avanzar en el proyecto.

La propuesta contempla un esquema de colaboración público-privada, donde el equipo invertiría alrededor de 2 mil millones de dólares en la construcción, mientras que Indiana aportaría incentivos fiscales y apoyo para infraestructura.

Illinois responde y negocia para retener al equipo

Mientras Indiana acelera su oferta, las autoridades de Illinois han intensificado las conversaciones con los Bears para evitar que se muden fuera del estado. El gobernador JB Pritzker reconoció que hay “avances positivos” en una propuesta legislativa que incluiría incentivos fiscales y compromisos de infraestructura para construir el estadio en Arlington Heights, donde el equipo ya posee terreno.

Sin embargo, una reunión clave de la Cámara de Representantes de Illinois que podría haber impulsado este plan fue cancelada recientemente, lo que ha generado incertidumbre y presión adicional sobre los legisladores para llegar a un acuerdo antes de que la sesión termine a finales de febrero.

¿Qué significa este posible cambio para la NFL?

Un traslado de los Bears a Indiana no solo sería histórico tras más de un siglo en Chicago, sino que también alteraría la geografía de la NFL sin desplazar demasiado a su base de fans, dada la cercanía entre ambos estados. Aún así, el desenlace sigue abierto mientras ambos gobiernos compiten por asegurar el futuro de la franquicia.

