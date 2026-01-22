El pateador poblano que dejó el futbol para buscar convertirse en estrella de la NFL

Ver a mexicanos jugar en la NFL es algo muy complicado. Aunque ya hemos tenido grandes representantes en la mejor liga de futbol americano del mundo, no es algo común. Es por eso que el trabajo de Jesús Gómez Juárez ilusiona a propios y extraños, ya que el oriundo de Puebla podría ser elegido por alguno de los 32 equipos este año.

Sí. Durante el 2025, Jesús Gómez Juárez brilló como pateador en el futbol americano colegial con el equipo de Arizona State Sun Devils y ahora se declaró elegible para el Draft de la NFL este 2026, el evento en donde los equipos pueden seleccionar a los talentos universitarios y ofrecerles un contrato como profesionales.

¿Quién es Jesús Gómez Juárez y cómo fue su temporada en el Futbol Americano Colegial?

Gómez nació en Puebla y su primer acercamiento al futbol americano fue con los Borregos del Tec , pero su sueño de llegar a la NFL lo ha llevado más lejos que miles de jugadores mexicanos. Se fue a Estados Unidos y buscó brillar ahí para alcanzar las grandes ligas.

Durante cuatro años jugó con los Eastern Michigan Eagles, en donde rompió el récord de gol de campo más largo en la historia de la escuela, al anotar desde 57 yardas. Gracias a sus buenas actuaciones, el equipo de Arizona State lo fichó para el 2025 y con ellos consiguió más reflectores.

Este 2025, Jesús Gómez convirtió el 73% de sus intentos de gol de campo y completó el 100% de los intentos de punto extra, una garantía que es clave para que los equipos de la NFL puedan fijarse en alguien.

¿Cuándo será el Draft de la NFL 2026?

Al terminar la temporada, Gómez publicó un comunicado en sus redes sociales, en donde se declaró elegible para el Draft del 2026 de la NFL . "Antes que nada quiero agradecer a Dios por todas las bendiciones; el camino que me trajo aquí y la oportunidad de hacer lo que amo no hubieran sido posibles sin él", escribió.

Gómez agradeció a su familia, a todos los entrenadores que ha tenido, a sus compañeros de equipo y a los equipos que confiaron en él. "Después de decir todo eso, estoy orgulloso de anunciar que me declaro elegible para el Draft del 2026 de la NFL", apunto.

Ahora la esera para el fin de semana del 23 al 25 de abril será muy larga, ya que esa es la fecha en la que ocurrirá el Draft del 2026, en donde cualquiera de los 32 equipos podría darle la oportunidad al mexicano de llegar a la élite del deporte.

