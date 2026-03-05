El emotivo mensaje de Charlyn Corral para inspirar a las niñas que sueñan con ser futbolistas

Desde hace años, Charlyn Corral se convirtió en la jugadora mexicana más famosa del mundo, brillando en el futbol español con el Levante y el Atlético de Madrid, para después llegar a la Liga MX y ser una de las grandes goleadoras con el Pachuca. Es una referente del deporte nacional y su mensaje del 5 de marzo conmovió a miles de personas.

La delantera fue invitada a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde participó en un anuncio especial para regalar boletos para el juego inaugural del Mundial 2026, en donde México recibirá a Sudáfrica en el renovado Estadio Azteca.

El mensaje de Charlyn Corral para inspirar a las niñas

En su mensaje, Charlyn Corral recordó sus inicios como futbolista, con todo lo que sufrió, lo difícil que fue llegar a donde está y todas las barreras que tuvo que romper para demostrar su talento.

"Cuando era una niña no sabía si iba a llegar o no, pero hoy sé que muchas niñas van a llegar y van a poder vivir de esto", dijo Charlyn con la voz cortada, al conmoverse con su discurso mientras recordaba todas las vicisitudes por las que tuvo que atravesar.

"Ojalá que cada vez se apoye más el futbol, cada vez más nos valoren por el talento, nos valoren por lo que hacemos dentro de la cancha, y no sea como muchos años fue, que hasta que ganes, recibías, hasta que aguantes. Hoy yo creo que todas las niñas tienen la esperanza de ser una Charlyn o de ser mejor que Charlyn", puntualizó.

"Un día me fui de mi país sin saber si me iba un año o solo seis meses o si al mes me regresaban. Fui como una mexicana que soy, de 1.53, sabiendo que me enfrentaba a gente más grande, pero sabiendo que las mexicanas estamos hechas de otro calibre y que una mexicana es imparable en todo el mundo", concluyó.

Todavía hay quiénes por ENVIDIA no la consideran entre las mejores jugadoras de la historia del balompié femenil, pero a Charlyn Corral el tiempo le hará la justicia. Hoy la futbolista de Pachuca rompió en llanto al recordar el deseo que desde niña tuvo de ser la mejor. Video del… pic.twitter.com/g7GK8xJQXB — René Tovar (@Rene_Tovar) March 5, 2026

