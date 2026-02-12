A buscar chamba; Mundial 2026 generará hasta 14 mil empleos en restaurantes de México

Por motivos del Mundial 2026 que dará inicio en junio próximo, la industria de restaurantes en México espera abrir entre 12 mil y 14 mil nuevas fuentes de empleo temporales en favor de la ciudadanía, esto gracias a los cientos de miles de turistas que se prevén en la Ciudad de México (CDMX), Monterrey y Guadalajara.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), el torneo de la FIFA impulsará la actividad económica del sector gastronómico, sin embargo destacaron que también se prevén complicaciones como la falta de personal.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¡Aparta los días! Recorrido de la Copa del Mundo en México; las 10 ciudades y fechas en las que estará El recorrido de la Copa del Mundo en México comenzará pronto y algunas de las ciudades más importantes del país podrán disfrutar de su visita antes del Mundial 02 febrero, 2026

¿Por qué aumentarán las ofertas de empleo en restaurantes en el Mundial 2026?

Claudia Ramírez del Palacio, presidenta ejecutiva de la Canirac, señaló que el incremento de las ofertas laborales en el sector gastronómico se debe a la alta afluencia de comensales que se esperan entre junio y julio de este mismo año por el Mundial 2026.

Y es que es importante mencionar que la Mexican Press Agency estima que un total de 5.5 millones de turistas estarán llegando a nuestro país por motivos de la Copa del Mundo de la FIFA entre junio y julio, por lo cual se prevé un importante aumento de ventas en el sector gastronómico.

Sector restaurantero sufre por falta de personal y solicitudes

A pesar de los números proyectados en nuestro país dentro del sector gastronómico, la misma Canirac mencionó que hoy en día la industria restaurantera sufre mucho por la falta y rotación de personal, lo cual deriva en pérdidas económicas.

¿Cuánta derrama económica habrá en el sector de restaurantes en México?

En ese sentido, se proyectó que este 2026 el sector podría cerrar el año con una derrama económica de hasta 562 millones de dólares únicamente por el periodo de la Copa del Mundo de la FIFA.

Se destacó que estas ganancias se podrían centralizar principalmente en las entidades que serán sedes del Mundial 2026 como lo son la CDMX, Monterrey y Guadalajara.

México tendrá monedas conmemorativas del Mundial 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.