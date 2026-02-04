Las apuestas más raras que se pueden hacer en el Super Bowl 2026

El Super Bowl es el paraíso para todas las personas que son adictas a las apuestas . En este evento no es necesario saber del deporte, ya que existen muchas otras categorías de apuestas en donde se puede ganar dinero si "le atinan".

Es por eso que aquí te contamos los detalles más curiosos para el próximo Super Bowl LX entre Seattle Seahawks y New England Patriots, que tendrá lugar el domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Apuestas más allá del marcador final del Super Bowl

Es un clásico apostar al equipo ganador o al marcador correcto, sin embargo, hay otras opciones en las que se puede apostar al ganador del 1er, 2do, 3er o 4to cuarto. También se puede apostar a qué jugador anotará o cuántas veces.

Apuestas en el show de medio tiempo de Bad Bunny

Esta es una de las favoritas. Primero hay una apuesta única: "¿Se equivocarán al cantar el himno de Estados Unidos?", que se responde con un simple "sí" o "no". Después tenemos otras apuestas, como adivinar la primera canción que cantará Bad Bunny , la duración del show de medio tiempo y la cantidad de canciones que habrá.

Apuestas fuera del juego

Aquí la lista comienza a ser más extraña. Algunas casas de apuestas ofrecen la posibilidad de jugar con los siguientes acontecimientos:



Algún jugador le propondrá matrimonio a su pareja después del partido

Si algún aficionado invade el campo

¿Donald Trump aparecerá en el estadio?

El color de la bebida que se derramará sobre el entrenador campeón

Así que sí, hay una gran variedad de oportunidades para apostar en el Super Bowl , para que la diversión no se limite únicamente al terreno de juego.