FIFA revela el primer trofeo de la Copa de Campeonas Femenina; calendario y partidos confirmados

Londres se convirtió en el epicentro del futbol femenil internacional con la presentación oficial del trofeo de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA , un torneo inédito que marcará un antes y un después en la historia de los clubes femeninos a nivel mundial.

El nuevo galardón será levantado por primera vez el domingo 1 de febrero, cuando se conozca al primer campeón intercontinental femenil.

La revelación del trofeo no fue tradicional, la FIFA decidió mostrarlo a estudiantes de una escuela cercana al estadio del Brentford, sede de las semifinales, con el objetivo de acercar el futbol femenil a las nuevas generaciones y reforzar su impacto social.

Un trofeo que simboliza la unión del futbol femenil

FIFA busca impulsar con esta competencia: unidad global y excelencia deportiva. La copa incluye seis mapas que representan a las confederaciones participantes, colocados alrededor de un emblema central que simboliza el alcance mundial del futbol femenil de clubes.

Elaborado con materiales de alta calidad, el galardón busca convertirse en un símbolo de prestigio comparable a otros trofeos históricos del futbol internacional, pero con una identidad propia que destaque el crecimiento de la rama femenil.

Referentes del futbol mundial encabezaron la presentación

La revelación estuvo a cargo de dos referentes del balompié internacional. Por un lado, Alex Scott, exseleccionada inglesa, histórica jugadora del Arsenal y actual embajadora del torneo. Por otro, Jill Ellis, bicampeona del mundo como entrenadora y actual directora general de Futbol de la FIFA.

Ambas coincidieron en la importancia de aprovechar este tipo de eventos para fortalecer el crecimiento del futbol femenil, así como ampliar su impacto social y deportivo.

¿Qué equipos disputarán la fase final del torneo?

La Copa de Campeones Femenina de la FIFA reúne a los clubes campeones de cada confederación. En esta edición inaugural participan cuatro equipos:



Gotham FC

Campeón de la Concacaf, representa al futbol femenil de Norteamérica, luego de ganarle a las Amazonas de la Liga MX femenil

SC Corinthians (Brasil)

Actual campeón de la Libertadores Femenina, uno de los clubes más dominantes de Sudamérica

(Brasil) Arsenal Women FC (Inglaterra)

Ganador de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA y anfitrión de la final

(Inglaterra) ASFAR (Marruecos)

Campeón de la Liga de Campeones Femenina de la CAF , referente del futbol africano

(Marruecos)

Calendario y formato de los partidos

Las semifinales se jugarán el miércoles 28 de enero en el estadio del Brentford:



Gotham FC vs Corinthians : duelo entre las campeonas de Concacaf y Conmebol

: duelo entre las campeonas de Concacaf y Conmebol Arsenal Women vs ASFAR: enfrentamiento entre las campeonas de Europa y África

La actividad concluirá el domingo 1 de febrero en el Emirates Stadium:



Partido por el tercer lugar

Gran final, donde se coronará al primer campeón intercontinental femenil de clubes

Un torneo clave para el futuro del futbol femenil

Más allá del trofeo, esta competencia busca elevar la visibilidad del futbol femenil, generar mayor interés global y consolidar un escenario donde los mejores clubes del mundo compitan en igualdad de condiciones.

