Azteca Deportes le da la bienvenida a Nea Solís para el Super Bowl LX

El equipo de Azteca Deportes se hace más grande para la transmisión de este Super Bowl LX y es por eso que le da la bienvenida a Nea Solís, una de las influencers más conocidas del mundo deportivo, con un carisma natural que cualquiera puede reconocer.

La NFL se vive por Azteca 7 y el mejor partido de la temporada se podrá ver completamente en vivo, en una cobertura especial llena de color y emociones que estarán tanto dentro como fuera del estadio.

Nea Solís se une a Azteca Deportes

Nea Solis tiene más de 370 mil seguidores en TikTok, con un contenido muy entretenido que ha conquistado a millones en las reproducciones. Tiene 191 mil seguidores en Instagram y claro, ha brillado en su carrera como streamer en twitch.

Ahora, Nea formará parte de Azteca Deportes para el partido del Super Bowl 60 entre Seattle Seahawks y New England Patritos, un compromiso histórico que paralizará al mundo este 8 de febrero.

¿Cuándo y dónde ver el Super Bowl LX?

Los New England Patriots fueron campeones de la Conferencia Americana, mientras que los Seattle Seahawks se coronaron en la Conferencia Nacional. Esto los llevó al Super Bowl LX en San Francisco, en una "revancha" que promete espectáculo.

Este Super Bowl 60 tendrá lugar el domingo 8 de febrero, con una transmisión especial por la señal de Azteca 7, en donde el mejor equipo de Azteca Deportes se reunirá para traer el mejor espectáculo a todo México.



Partido: Seattle Seahawks vs New England Patriots

Fecha: 8 de febrero

Hora: 17:00 pm

Transmisión: Azteca 7

Y sí, aunque el partido comenzará a las 17:30 horas, la señal de Azteca Deportes comenzará media hora antes, para conocer los detalles más importantes previos a este compromiso.

