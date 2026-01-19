inklusion.png Sitio accesible
Chivas vuela alto, pero crisis del América preocupa; así quedó la tabla de la Liga MX tras la jornada 3

Revisa cómo marcha tu equipo: Chivas domina el Clausura 2026 y equipos como Monterrey y Toluca acechan la cima; Mazatlán se queda en el fondo sin puntos.

Liga MX
Deportes

Escrito por:  Ximena Ochoa

La tercera fecha del torneo Clausura 2026 comenzó a marcar tendencias claras en la Liga MX y el equipo que ha tomado ventaja son las Chivas, el conjunto rojiblanco mantiene paso perfecto luego de las jornadas disputadas y se ubica como líder en solitario con nueve puntos, resultado de sus tres victorias consecutivas.

Muchos movimiento se vieron con la jornada doble, esto dejó en claro qué equipos están listos para pelear por los primeros puestos y un pase sencillo a la fiesta grande.

Tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX

  • Chivas: 9 puntos
  • Toluca: 7 puntos
  • Monterrey: 6 puntos
  • Cruz Azul: 6 puntos
  • Atlas: 6 puntos
  • Pumas: 5 puntos
  • Xolos: 5 puntos
  • San Luis: 4 puntos
  • León: 4 puntos
  • Tigres: 4 puntos
  • Juárez: 4 puntos
  • Pachuca: 4 puntos
  • Necaxa: 3 puntos
  • Puebla: 3 puntos
  • América: 2 puntos
  • Querétaro: 1 punto
  • Santos: 1 punto
  • Mazatlán: 0 puntos

Chivas lidera la Liga MX

Guadalajara derrotó 2-1 a Querétaro en el Estadio Akron, un triunfo que reafirma el buen momento del equipo dirigido por Gabriel Milito . Chivas no solo ha sido efectivo en resultados, sino también en funcionamiento, con un juego ofensivo que ha generado entusiasmo entre su afición.

Toluca y Monterrey presionan en la parte alta

Toluca se mantiene como escolta del líder con siete unidades, aunque perdió el paso perfecto al empatar sin goles frente a Tigres Tigres en el Estadio Universitario.

Rayados de Monterrey escaló al tercer puesto tras golear a Mazatlán como visitante.

América, sin gol y con resultados preocupantes

El arranque del América continúa generando dudas. Las Águilas empataron sin anotaciones ante Pachuca y acumulan dos empates y una derrota en las primeras tres jornadas. El equipo de André Jardine vive una crisis ofensiva, ya que es el único club del Clausura 2026 que no ha logrado marcar un solo gol.

El fondo de la clasificación

Mazatlán se ha confirmado como el peor equipo del torneo al no sumar puntos tras tres fechas. Los Cañoneros han sido superados por Juárez, Puebla y Monterrey.

Por su parte, Santos Laguna ocupa el penúltimo lugar con apenas una unidad, producto de un empate y dos derrotas.

