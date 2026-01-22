Panamá 0-0 México: Resultado EN VIVO del amistoso de Selección Mexicana este 22 de enero

El partido de Panamá vs México fue el primer compromiso de la Selección Mexicana en este año mundialista, con una convocatoria llena de jugadores de la Liga MX que buscan ganarse un lugar en la lista final de Javier 'El Vasco' Aguirre.

Este compromiso no fue sencillo para el 'Tricolor' ya que fueron visitantes en un siempre complicado estadio de Panamá, por lo que fue una prueba importante para que los jugadores demuestren su carácter en situaciones complejas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Panamá 0-0 México, resultado en vivo

Minuto 10: Primer tiro de México, pero era fuera de lugar

7:10: ¡Comienza el partido!

7:06: Suenan los himnos nacionales

6:30 pm: Alineación confirmada de México : Rangel; Richard Ledezma, Víctor Guzmán, Eduardo Águila, Bryan González; Marcel Ruiz, Luis Romo, Obed Vargas; Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Germán Berterame

confirmada de : Rangel; Richard Ledezma, Víctor Guzmán, Eduardo Águila, Bryan González; Marcel Ruiz, Luis Romo, Obed Vargas; Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Germán Berterame 6:25 pm: Los equipos salen a calentar

6:00 pm: Los equipos llegan al estadio

El corazón late fuerte. 🔥



Nuestra Selección se alista para competir. 👊



Las imágenes de #ElCalentamiento llegan gracias a @littlecaesarsmx. 🍕#SomosMéxico 💚🤍❤️



*Publicidad para México* pic.twitter.com/Pooz4FqGze — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 23, 2026

¿Dónde ver EN VIVO el Panamá vs México?

A las 7 por el 7. Un clásico. Este partido de la Selección Mexicana se va a disfrutar por la mejor señal de Azteca Deportes, con las voces de Christian Martinolli y Luis García, completamente gratis a través de todas las televisiones del país.

De igual manera, puedes ver el partido en vivo en este link , en el portal oficial de Azteca Deportes, como una excelente opción para disfrutar del encuentro desde una computadora o teléfono celular.

Alineación inédita para el México vs Panamá 🇵🇦 🆚 🇲🇽



Javier Aguirre ha decidido probar a la mayoría de los jugadores nuevos que llamó para esta convocatoria, varias sorpresas para el duelo en el Rommel Fernández 🏟#MiSelecciónAzteca



🔴 PM EN VIVO por @AztecaSiete y… pic.twitter.com/36uYvjmKAK — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 23, 2026

Alineación del Panamá vs México

Javier Aguirre apostará por muchos jóvenes y nuevas caras en su once inicial, con un 4-3-3 que lo conforman:



Portería: Raúl Rangel

Defensa: Richard Ledezma, Víctor Guzmán, Eduardo Águila y Bryan González

Mediocampo: Luis Romo, Obed Vargas y Marcel Ruíz

Delantera: Roberto Alvarado, Germán Berterame y Brian Gutiérrez

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.