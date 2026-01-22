Panamá 0-0 México: Resultado EN VIVO del amistoso de Selección Mexicana este 22 de enero
México se prepara para el Mundial del 2026 y su primer partido del año será vs Panamá en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez
El partido de Panamá vs México fue el primer compromiso de la Selección Mexicana en este año mundialista, con una convocatoria llena de jugadores de la Liga MX que buscan ganarse un lugar en la lista final de Javier 'El Vasco' Aguirre.
Este compromiso no fue sencillo para el 'Tricolor' ya que fueron visitantes en un siempre complicado estadio de Panamá, por lo que fue una prueba importante para que los jugadores demuestren su carácter en situaciones complejas.
Panamá 0-0 México, resultado en vivo
- Minuto 10: Primer tiro de México, pero era fuera de lugar
- 7:10: ¡Comienza el partido!
- 7:06: Suenan los himnos nacionales
- 6:30 pm: Alineación confirmada de México: Rangel; Richard Ledezma, Víctor Guzmán, Eduardo Águila, Bryan González; Marcel Ruiz, Luis Romo, Obed Vargas; Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Germán Berterame
- 6:25 pm: Los equipos salen a calentar
- 6:00 pm: Los equipos llegan al estadio
¿Dónde ver EN VIVO el Panamá vs México?
A las 7 por el 7. Un clásico. Este partido de la Selección Mexicana se va a disfrutar por la mejor señal de Azteca Deportes, con las voces de Christian Martinolli y Luis García, completamente gratis a través de todas las televisiones del país.
De igual manera, puedes ver el partido en vivo en este link , en el portal oficial de Azteca Deportes, como una excelente opción para disfrutar del encuentro desde una computadora o teléfono celular.
Alineación del Panamá vs México
Javier Aguirre apostará por muchos jóvenes y nuevas caras en su once inicial, con un 4-3-3 que lo conforman:
- Portería: Raúl Rangel
- Defensa: Richard Ledezma, Víctor Guzmán, Eduardo Águila y Bryan González
- Mediocampo: Luis Romo, Obed Vargas y Marcel Ruíz
- Delantera: Roberto Alvarado, Germán Berterame y Brian Gutiérrez
