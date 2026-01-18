¿Quiénes avanzarán al Super Bowl? Se definen los horarios de las las Finales de Conferencia en la NFL

¡Solo quedan cuatro equipos! Llegamos a la ronda de Finales de Conferencia y estamos a un paso del Super Bowl de la NFL este 2026. Los juegos de Playoffs han sido frenéticos, con grandes sorpresas y, al final, los mejores han logrado imponer condiciones.

Denver Broncos y New England Pats por la Conferencia Americana, y Seattle Seahawks y LA Rams, los cuatro mejores equipos de la NFL que se pelearán por los dos boletos que llevan al partido más importante del año.

Fecha y hora de la final de la Conferencia Americana

Todo listo. Denver Broncos vs New England Patriots, en una Final de Conferencia Americana que se jugará el próximo domingo 25 de enero, en punto de las 14:00 horas, en un partido donde los de Denver llegan como favoritos por la condición de localía. Sin mencionar que llegan crecidos tras vencer a Buffalo Bills en tiempo extra.

Fecha y hora de la final de la Conferencia Nacional

Por otro lado, la final de la Conferencia Nacional será Seattle Seahakws vs LA Rams, en un partido donde Seattle es favorito, también por la condición de jugar como local, además de llegar inspirados tras una victoria contundente ante San Francisco 49ers. El compromiso también se jugará el domingo 25 de enero, a las 17:30 horas, y será el penúltimo partido de la temporada.

¿Cuándo es el Super Bowl?

Por si fuera poco, ya conocemos todos los detalles para el Super Bowl 60, el cual tendrá lugar el domingo 8 de enero y comenzará a las 5:30 de la tarde. Un partido que garantiza millones de espectadores y que nos presentará a un nuevo monarca de la NFL.

Cabe destacar que Bad Bunny será el encargado de dar el show de medio tiempo, y también destaca que en la ceremonia inaugural veremos un show de Green Day, por lo que la fiesta comienza incluso antes del encuentro.

