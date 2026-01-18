Recogepelotas se desmaya en los brazos de Zeynep Sonmez en el Abierto de Australia, tenista reacciona con acto de humildad

La tenista Zeynep Sonmez no dudó en detener su encuentro contra Ekaterina Alexandrova en el Abierto de Australia para ayudar a una joven recogepelotas que se había desmayado al salir de la pista.

Todo pasó muy rápido, Ekaterina Alexandro sacaba para el segundo set cuando la joven ayudante dio dos pasos hacia atrás y posteriormente cayó. Rápidamente se incorporó, pero siguió tambaleándose a lado de la silla del árbitro. Al ver esto Zeynep Sonmez detuvo el partido, se acercó a ella y la ayudó a caminar hasta un lateral de la pista, sin embargo, antes de llegar con el personal médico se desplomó en los brazos de la atleta.

"Le dije siéntate y bebe algo, no estás bien...mientras caminábamos se desmayó, así que por suerte la sostuve, temblaba mucho", dijo Zeynep Sonmez a BBC Sport.

A ball girl fainted during the Zeynep Sonmez and Ekaterina Alexandrova match at the Australian Open.



Zeynep immediately went over to help her & walked her off the court.



Compassion. ❤️



pic.twitter.com/FzNQalCyJa — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 18, 2026

Zeynep Sonmez enseña acto de humildad

Después de dejar a la joven en las manos de los médicos la atleta regresó a la cancha de tenis para continuar con su duelo y en su camino recibió varios aplausos por parte del público, que no perdió del gran acto de humildad.

"Siempre digo que es más importante ser una buena persona que un buen tenista", añadió Sonmez. Su generoso acto fue recompensado pues cerró con un marcador favorable de 7-5, 4-6 y 6-4, en dos horas y 37 minutos.

Calor extremo en Australia

Este incidente fue la consecuencia del extremo calor que se registra en Australia, pues temperaturas alcanzaron los 28 °C el domingo en Melbourne Park durante el inicio del primer Grand Slam del año. Se prevé que alcancen los 35 °C en los siguientes días.

