Renata Zarazúa termina con quemaduras en su espalda por el sol infernal en Australia

La tenista mexicana Renata Zarazúa terminó su participación en el Hobart Internacional, torneo preparatorio para el Abierto de Australia, después de caer ante Iva Jovic. Este enfrentamiento no solo provocó que alcanzara su límite, sino que sufriera quemaduras en su espalda debido a la exposición al sol.

Renata Zarazúa quedó eliminada en la segunda ronda del torneo WTA de Hobart, pero ya se prepara para el Abierto de Australia. Sin embargo, no solo deberá tener cuidado de su oponente en el Grand Slam de la temporada, sino también del calor infernal.

Renata Zarazúa avanza a segunda ronda del Australian Open 2025

Renata Zarazúa acaba con fuertes quemaduras en su espalda

A través de sus redes sociales, la atleta expuso tras su juego ante Iva Jovic las quemaduras que sufrió y aseguró que "no es broma el sol de Australia". Y es que en Tasmania, donde se celebra el Hobart Internacional, las temperaturas alcanzaron los 26°, mientras que el índice ultravioleta rondó entre los 8 y 11, catalogados como "muy altos".

En la imagen compartida por Renata se observa cómo su espalda tiene marcas rojizas, algunas de ellas bastante impactantes. De esta manera la tenista trató de concientizar de los retos climáticos a los que se enfrentan los deportistas a la hora de las competencias.

Renata Zarazúa después de su duelo contra Iva Jovic en el Hobart International, previo al Abierto de Australia.|renazarazua | Instagram

Renata Zarazúa seguirá en Australia

Con grandes tenistas y el intenso calor, el Abierto de Australia promete ser una competencia de alto nivel, motivo por el cual la mexicana deberá prepararse correctamente para hacerles frente.

