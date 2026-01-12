Mundial, F1, UFC, NBA y los 14 eventos deportivos de élite que marcan el calendario deportivo en México

Los amantes del deporte serán muy felices en México este 2026, ya que el calendario nos depara grandes eventos en casi todos los meses del año. Sin duda, el evento deportivo más importante es la Copa del Mundo, pero también habrá grandes espectáculos de otras disciplinas que vale la pena tener en cuenta.

Calendario de eventos deportivos que habrá en México este 2026

Tendremos futbol, basquetbol, automovilismo, tenis y mucho más. Las emociones ya comenzaron y hay otros eventos que esperamos con ansias:



9 de enero: Inicia la Liga MX

10 de enero: Fórmula E (en CDMX)

1 - 7 de febrero: Serie del Caribe (Guadalajara)

21 - 28 de febrero: Abierto Mexicano de Tenis (Acapulco, Guerrero)

28 de febrero: UFC Fight Night

5 al 8 de marzo: Copa Mundial de Clavados (Guadalajara)

23 - 31 de marzo: Repechaje para el Mundial (Guadalajara y Monterrey)

28 de marzo: México vs Portugal

7 al 12 de abril: Copa Mundial de Tiro con Arco (Puebla)

25 al 26 de abril: MLB, México City Series (CDMX)

11 de junio: Inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (CDMX)

30 de agosto: Maratón de la Ciudad de México

30 de octubre al 1 de noviembre: Gran Premio de México, F1 (CDMX)

Noviembre: NBA México Game (fecha por confirmar)

Por si fuera poco, también tenemos fuertes rumores de que la NFL podría volver a tener un partido en México este 2026, considerando que volverían una vez que el Estadio Azteca estuviera listo tras su remodelación.

Los eventos deportivos que se robarán las miradas

Como dijimos, el Mundial se ha robado todas las miradas este 2026. México será anfitrión de 13 partidos, repartidos en los estadios más bellos de CDMX, Guadalajara y Monterrey, respectivamente.

Sin embargo, hay una enorme expectativa por el Gran Premio de México este 2026, considerando el regreso de ' Checo' Pérez a la carrera, ahora con la nueva escudería de Cadillac.

