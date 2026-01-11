Resultado EN VIVO del Barcelona vs Real Madrid, final de la Supercopa de España 2026

Barcelona y Real Madrid protagonizarán este domingo 11 de enero uno de los partidos más esperados del arranque de 2026: la Final de la Supercopa de España.

El Clásico del futbol español no solo pondrá en juego un título oficial, sino que también concentrará la atención de millones de aficionados que buscan saber dónde y cómo ver el partido en vivo desde México.

𝐓𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐢𝐬 𝐡𝐞𝐫𝐞. pic.twitter.com/LqjUY7kp29 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2026

Resultado EN VIVO de 'El Clásico'

A continuación, te damos los detalles clave con el que ambos equipos llegan a esta final:



35': Gooooooool, ahora sí, Raphina no falla y adelanta a los catalanes

34': Raphina se pierde el primero

33': Fermín tiene la más peligrosa para los catalanes

32': El portero del Barcelona continúa atajando las jugadas peligrosas del Madrid

30': Pausa de hidratación y se mantiene en 0 el partido

26': Rapinha tiene la jugada más peligrosa del encuentro

20': Se mantiene el empate en 0

14': Joan García ataja el disparo de Vinicius

10': Barcelona 0 - Madrid 0

7': Madrid se acerca con un tiro de esquina

5': El partido se mantiene 0-0

00:00: Inicia el primer tiempo

¿Dónde y a qué hora ver el Clásico en vivo en México?

La Final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid se disputará en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, escenario habitual del torneo en los últimos años.

El partido está programado para iniciar a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y solo podrá verse a través de Sky Sports, por lo que será necesario contar con televisión de paga para seguir el Clásico en vivo.

Un Clásico que abre el 2026 con un título en disputa

Más allá de la rivalidad histórica, este duelo tiene un ingrediente especial: será el primer trofeo oficial del año para ambos clubes.

La Supercopa de España, organizada por la Real Federación Española de Futbol (RFEF), se juega desde 2020 con un formato de cuatro equipos, lo que ha incrementado la probabilidad de cruces de alto impacto como este.

Con ambos equipos en buen momento y un título en juego, el Barcelona vs Real Madrid promete ser un Clásico intenso, cargado de historia y con atención mundial.

