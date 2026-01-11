Resultado EN VIVO del Barcelona vs Real Madrid, final de la Supercopa de España 2026
No te pierdas ni un detalle del primer trofeo del año; sigue aquí el resultado en vivo, goles y polémicas del Clásico que define al primer campeón del 2026.
Barcelona y Real Madrid protagonizarán este domingo 11 de enero uno de los partidos más esperados del arranque de 2026: la Final de la Supercopa de España.
El Clásico del futbol español no solo pondrá en juego un título oficial, sino que también concentrará la atención de millones de aficionados que buscan saber dónde y cómo ver el partido en vivo desde México.
𝐓𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐢𝐬 𝐡𝐞𝐫𝐞. pic.twitter.com/LqjUY7kp29— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2026
Resultado EN VIVO de 'El Clásico'
A continuación, te damos los detalles clave con el que ambos equipos llegan a esta final:
- 35': Gooooooool, ahora sí, Raphina no falla y adelanta a los catalanes
- 34': Raphina se pierde el primero
- 33': Fermín tiene la más peligrosa para los catalanes
- 32': El portero del Barcelona continúa atajando las jugadas peligrosas del Madrid
- 30': Pausa de hidratación y se mantiene en 0 el partido
- 26': Rapinha tiene la jugada más peligrosa del encuentro
- 20': Se mantiene el empate en 0
- 14': Joan García ataja el disparo de Vinicius
- 10': Barcelona 0 - Madrid 0
- 7': Madrid se acerca con un tiro de esquina
- 5': El partido se mantiene 0-0
- 00:00: Inicia el primer tiempo
¿Dónde y a qué hora ver el Clásico en vivo en México?
La Final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid se disputará en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, escenario habitual del torneo en los últimos años.
El partido está programado para iniciar a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y solo podrá verse a través de Sky Sports, por lo que será necesario contar con televisión de paga para seguir el Clásico en vivo.
Mbappé diagnosticado con esguince de rodilla
Un Clásico que abre el 2026 con un título en disputa
Más allá de la rivalidad histórica, este duelo tiene un ingrediente especial: será el primer trofeo oficial del año para ambos clubes.
La Supercopa de España, organizada por la Real Federación Española de Futbol (RFEF), se juega desde 2020 con un formato de cuatro equipos, lo que ha incrementado la probabilidad de cruces de alto impacto como este.
Con ambos equipos en buen momento y un título en juego, el Barcelona vs Real Madrid promete ser un Clásico intenso, cargado de historia y con atención mundial.
