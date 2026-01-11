Barcelona vs. Real Madrid: Horario, transmisión EN VIVO y dónde ver en México la Final de la Supercopa de España 2026

Barcelona y Real Madrid se enfrentarán este domingo 11 de enero en la Final de la Supercopa de España , un Clásico que despierta gran expectativa entre los aficionados al futbol internacional y que podrá verse en México únicamente a través de televisión de paga.

El encuentro se disputará en el King Abdullah Sports City, ubicado en Yeda, Arabia Saudita, y está programado para iniciar a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Se podrá ver únicamente por Skysports.

Our eyes are set on you. pic.twitter.com/0o6auTmfgU — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2026

Un Clásico que abre el 2026 con un título en juego

Más allá de la histórica rivalidad, Barcelona y Real Madrid llegan a esta final con la posibilidad de levantar el primer trofeo oficial del año.

La Supercopa de España, organizada por la Real Federación Española de Futbol (RFEF), se juega desde 2020 bajo un formato de cuatro equipos y se ha consolidado como un torneo que suele ofrecer duelos de alto voltaje, especialmente cuando hay Clásico.

La sede en Arabia Saudita se ha convertido en una constante durante los últimos años, como parte del acuerdo comercial entre la RFEF y las autoridades deportivas del país asiático.

Mbappé diagnosticado con esguince de rodilla

Barcelona, contundente incluso sin sus figuras

El conjunto catalán avanzó a la final con autoridad tras golear 5-0 al Athletic Club en semifinales. Lo llamativo del triunfo fue que el Barcelona decidió reservar a varias de sus principales figuras, sin que eso afectara su funcionamiento ofensivo.

La actuación confirmó la profundidad del plantel y la intención de llegar con sus mejores hombres al duelo definitivo frente al Real Madrid.

El clasico Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid impone jerarquía ante el Atlético

En contraste, el Real Madrid tuvo una semifinal mucho más exigente frente al Atlético de Madrid. El partido se resolvió gracias a dos acciones de alto nivel individual, protagonizadas por Federico Valverde y Rodrygo, quienes marcaron la diferencia en un duelo cerrado y de alta intensidad.

Con este resultado, los Merengues ratificaron su capacidad para responder en partidos decisivos y llegar con confianza al Clásico.

