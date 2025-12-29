Última semana de la NFL y estos son los clasificados a los playoffs

Es un hecho, esta temporada de la NFL es una de las mejores que hemos tenido en varios años y esperamos que los Playoffs se mantengan a la altura. Terminó la semana 17 y, a diferencia de otros años, algunos juegos de la semana 18 serán claves para conocer el acomodo de la siguiente ronda.

Aunque ya tenemos varios equipos eliminados, todavía hay algunos en la pelea por el último lugar de comodines. De hecho, algunos de ellos incluso podrían terminar como líderes de su división y jugar en casa la siguiente ronda.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Equipos clasificados a Playoffs

En la Conferencia Americana tenemos clasificados a:

1. Denver Broncos (récord 13-3-0)

2. New England Patriots (13-3-0)

3. Jacksonville Jaguars (12-4-0)

4. Pittsburgh Steelers (9-7-0)

5. Houston Texas (11-5-0)

6. LA Chargers (11-5-0)

7. Buffalo Bills (11-5-0)

Aunque claro, la emoción aquí es que en el último partido de la temporada regular, Baltimore Ravens (8-8-0) podría quitarle el lugar a Steelers si logran vencerlos, por lo que literalmente se jugarán su boleto .

En la Conferencia Nacional los clasificados a Playoffs son:

1. Seattle Seahawks (Récord 13-3-0)

2. Chicago Bears (11-5-0)

3. Philadelphia Eagles (11-5-0)

4. Carolina Panthers (8-8-0)

5. San Francisco 49ers (12-4-0)

6. LA Rams (11-4-0)

7. Green Bay Packers (9-6-1)

Destaca que Buccaneers (7-9-0) todavía tiene posibilidades de avanzar si logra derrotar a Carolina Panthers en el partido del sábado 3 de enero y logra que otros resultados se acomoden.

Los últimos partidos para definir cómo se jugarán los Playoffs de la NFL

Es así que en la última semana de la NFL tendremos partidos clave para conocer el acomodo oficial de los Playoffs, como lo son:



Buccaneers vs Panthers / 3 de enero / 3:30 pm (último boleto de la Conferencia Nacional)

/ 3 de enero / 3:30 pm (último boleto de la Conferencia Nacional) 49ers vs Seahawks / 3 de enero / 7:00 pm (primer lugar de la Conferencia Nacional)

/ 3 de enero / 7:00 pm (primer lugar de la Conferencia Nacional) Steelers vs Ravens / 4 de enero / 7:20 pm (último boleto de la Conferencia Americana)

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.