OFICIAL: Premios que otorgará la FIFA a las 48 selecciones en el Mundial 2026

El Mundial 2026 de la FIFA que se disputará en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá será histórico en todos los sentidos, pues más allá de que será la primera Copa del Mundo que disputen 48 selecciones, también será la edición que más premio otorgue a todos y cada uno de los combinados participantes.

Y es que a diferencia del Mundial de Qatar 2022 en donde se repartieron 440 millones de dólares entre todas las selecciones, para el torneo que arrancará en junio de 2026 la FIFA estará entregando una bolsa de 665 millones de dólares entre todos los países que consiguieron su boleto al campeonato.

💸⚽ ¡Hasta el Mundial es negocio! En CDMX lanzan placas vehiculares conmemorativas, pero solo si estás dispuesto a pagar extra. ¿Recuerdo del torneo o puro ingreso extra? 🤔



No te pierdas #EsNoticia 🗞️ con @HanniaNovell | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/BLnQ2D30No — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 19, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Lista de premios económicos en el Mundial 2026

Según con lo acordado por el máximo organismo rector del futbol a nivel internacional durante la final de la Copa Intercontinental que se disputó en Qatar, los premios de la próxima Copa del Mundo serán repartidos de la siguiente manera:

Del lugar 33 al 48: 9 mdd por selección

Del 32 al 17: 11 mdd por selección

Del 16 al 9: 15 mdd por selección

Del 8 al 5: 19 mdd por selección

Cuarto lugar: 27 mdd

Tercer lugar: 29 mdd

Segundo lugar: 33 mdd

Campeón: 50 mdd

Por otro lado, es importante considerar que las 48 selecciones también recibirán un total de 1.5 millones de dólares por motivos de logística y preparación de cara al Mundial 2026, por lo cual a las cifras antes mencionadas hay que sumarle esta bolsa económica extra.

¿Cuánto ganará la FMF sólo por participar en el Mundial 2026?

Con las cifras antes enlistas, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se estaría llevando mínimo 10.5 millones de dólares únicamente por participar en la Copa del Mundo del próximo 2026.

Sin embargo, los premios de la misma FMF podrían aumentar dependiendo de si los hoy dirigidos por Javier Aguirre logran avanzar de fase.

¿De cuánto fue la bolsa de premios del Mundial de Qatar 2022?

De acuerdo con la información dada a conocer en la pasada justa mundialista, la FIFA otorgó solamente 440 millones de dólares en premios a todos los países participantes, por lo cual para este próximo 2026 los premios aumentaron en más del 20%.

Operan a Santiago Giménez del tobillo derecho

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.