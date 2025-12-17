EN VIVO del PSG vs Flamengo por la final de la Copa Intercontinental

Este miércoles 17 de diciembre en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, se llevará a cabo el compromiso PSG vs Flamengo correspondiente a la gran final de la Copa Intercontinental de la FIFA, la cual se está disputando en Qatar este 2025.

Fue luego de la victoria del conjunto brasileño ante el Pyramids del futbol de Egipto, que se cerró el compromiso entre los vigentes campeones de la Champions League y de la Copa Libertadores de la Conmebol.

¡Lo quieren fuera!👀❌

Gonzalo Piovi se equivocó de manera grosera contra Flamengo y aficionados en redes exigen su salida de Cruz Azul inmediatamente.

Regaló un gol y posiblemente la derrota de la máquina en uno de los partidos más importantes del año...



Repórtense aquí… pic.twitter.com/JDZ6v3PqS1 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 10, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Link para ver en vivo y gratis la final de la Copa Intercontinental

Al igual que todo el torneo que se comenzó a disputar desde el pasado 10 de diciembre, el PSG vs Flamengo se podrá ver completamente gratis y en vivo a través de la plataforma FIFA+, la cual dio acceso abierto a todos los amantes del futbol para ver estos cotejos internacionales.

Para poder ver en vivo la final de la Copa Intercontinental, puedes ingresar al siguiente enlace oficial de la FIFA y únicamente seleccionar el partido para ver la transmisión en vivo, esto sin la necesidad de crear una cuenta o dar los datos bancarios de tu tarjeta.

Alineaciones de la final de la Copa Intercontinental

Para este duelo entre el conjunto parisino y el brasileño, Luis Enrique, DT del PSG y Filipe Luis del Flamengo, optaron por mandar el siguiente 11 al terreno de juego:

PSG:

Safonov

Zaire-Emery

Marquinhos

Pacho

Nuno Mendes

Vitinha

Fabián

Joao Neves

Lee Kang-In

Kvaratskhelia

📄 Le onze parisien pour cette finale face à Flamengo ! #PSGFLA I #FIFAIntercontinentalCup pic.twitter.com/lY0hQb0mgw — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 17, 2025

Flamengo:

Rossi

Varela

Ortiz

Léo Pereira

Erick

Jorginho

De Arrascaeta

Carrascal

Plata

Henrique

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a #escalação do Flamengo para enfrentar o PSG, pelo MUNDO DE NOVO! #FLAxPSG pic.twitter.com/raezVtkFXZ — FL4MEN9O (@Flamengo) December 17, 2025

¿Cómo llega el PSG y Flamengo a la Copa Intercontinental?

Vale la pena mencionar que el Flamengo llega a la gran final de la Copa Intercontinental tras dejar en el camino al Cruz Azul de la Liga MX y al Pyramids de Egipto, esto en el Derby de las Americas y la Copa Challenger.

Por su parte, el PSG viene de ganarle 3-1 al Metz en la Ligue One, así como de empatar a cero goles ante el Athletic Club de España en la pasada jornada de la Champions League.

Flamengo es campeón de la Copa Libertadores 2025

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.