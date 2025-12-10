Los mejores memes tras el FRACASO de Cruz Azul en México y a nivel internacional
Cruz Azul podía ganar cuatro partidos en diciembre, pero terminó con las manos vacías, por lo que los memes no se hicieron esperar
El último semestre del 2026 prometía ser uno de los más exitosos en la historia de Cruz Azul , pero el equipo se encargó de demostrar carencias en los momentos más importantes y acabó perdiendo todo. Se quedaron en semifinales de la Liga MX y acaban de ser eliminados de la Copa Intercontinental, por lo que los memes de su fracaso no se hicieron esperar.
Cruz Azul eliminado en Copa Intercontinental y en Liga MX
Primero, Tigres los dejó fuera del torneo Apertura 2025 tras una serie empatada 2-2 en donde los 'felinos' avanzaron por mejor posición en la tabla. Después, cayeron en el "Derby de las Américas" en donde, Flamengo se impuso por 2-1. Así, 'La Máquina' tuvo un amargo fin de año.
Ahora, con las manos vacías, Cruz Azul debe comenzar a planear el siguiente torneo, en donde habrá varios jugadores que ya no seguirán en el equipo y también habrá otros que llegarán en el mercado de fichajes.
Los mejores memes del fracaso de Cruz Azul
Y sí, los memes no se hicieron esperar. De inmediato la afición del América se encargó de burlarse de ellos con un viejo chiste en las derrotas de Cruz Azul: La culpa es de los árbitros.
Si Cruz Azul ganaba, abría la posibilidad de jugar 3 partidos en la Copa Intercontinental e incluso llegar a la final contra el PSG, pero fue eliminado en la primera ronda y tendrá que regresar a casa de manera "exprés".
Y otro tema en tendencia es el trabajo de Nicolás Larcamón como director técnico, quien no pudo cumplir con las expectativas durante su primer semestre y que, en cuanto al funcionamiento, se quedó muy atrás en comparación a lo que hicieron Vicente Sánchez y Martín Anselmi en torneos anteriores.
Sin más, la afición rival se encargará de recordar todo el tiempo el mal cierre que tuvo Cruz Azul en el 2025:
