Los mejores memes tras el FRACASO de Cruz Azul en México y a nivel internacional

El último semestre del 2026 prometía ser uno de los más exitosos en la historia de Cruz Azul , pero el equipo se encargó de demostrar carencias en los momentos más importantes y acabó perdiendo todo. Se quedaron en semifinales de la Liga MX y acaban de ser eliminados de la Copa Intercontinental, por lo que los memes de su fracaso no se hicieron esperar.

Cruz Azul eliminado en Copa Intercontinental y en Liga MX

Primero, Tigres los dejó fuera del torneo Apertura 2025 tras una serie empatada 2-2 en donde los 'felinos' avanzaron por mejor posición en la tabla. Después, cayeron en el "Derby de las Américas" en donde, Flamengo se impuso por 2-1. Así, 'La Máquina' tuvo un amargo fin de año.

Ahora, con las manos vacías, Cruz Azul debe comenzar a planear el siguiente torneo, en donde habrá varios jugadores que ya no seguirán en el equipo y también habrá otros que llegarán en el mercado de fichajes.

Los mejores memes del fracaso de Cruz Azul

Y sí, los memes no se hicieron esperar. De inmediato la afición del América se encargó de burlarse de ellos con un viejo chiste en las derrotas de Cruz Azul: La culpa es de los árbitros.

Si Cruz Azul ganaba, abría la posibilidad de jugar 3 partidos en la Copa Intercontinental e incluso llegar a la final contra el PSG, pero fue eliminado en la primera ronda y tendrá que regresar a casa de manera "exprés".

Y otro tema en tendencia es el trabajo de Nicolás Larcamón como director técnico, quien no pudo cumplir con las expectativas durante su primer semestre y que, en cuanto al funcionamiento, se quedó muy atrás en comparación a lo que hicieron Vicente Sánchez y Martín Anselmi en torneos anteriores.

Sin más, la afición rival se encargará de recordar todo el tiempo el mal cierre que tuvo Cruz Azul en el 2025:

