Resultado EN VIVO del Cruz Azul vs Flamengo por el Derby de las Américas

Cruz Azul intentará emular lo conseguido por Pachuca en el 2024 cuando lograron llegar hasta la Copa Intercontinental; su objetivo es jugar ante PSG.

Resultado en vivo Cruz Azul vs Flamengo
Resultado en vivo del Cruz Azul vs Flamengo por el Derby de las Américas|Getty Images
Deportes
Escrito por: Yael Toribio

Después de ser eliminados en las semifinales de la Liga MX ante Tigres, los dirigidos por Nicolás Larcamón podrán tener su revancha deportiva este mismo miércoles con el Cruz Azul vs Flamengo , partido correspondiente al Derby de las Américas y el cual es la antesala de la Copa Challenger y la Copa Intercontinental.

Será desde Doha, Qatar que los representantes de la Concacaf y la Liga MX buscarán replicar lo conseguido por Pachuca en el pasado 2024, año en el cual vencieron al Botafogo y al Al Ahly para medirse ante el Real Madrid en la primera edición de la Copa Intercontinental.

Minuto a minuto Cruz Azul vs Flamengo por el Derby de las Américas

Minuto 1: Inicia el partido Cruz Azul vs Flamengo desde Doha, Qatar

Minuto 5: Cruz Azul intenta hacerse del control de la pelota mientras Flamengo repliega en defensa

Minuto 10: Cruz Azul sigue teniendo el control del balón pero no logra generar peligro de cara a la portería de Agustín Rossi

Minuto 14: Goooooooooooooool del Flamengo. De Arrascaeta aprovecha un grave error de Gonzalo Piovi en defensa y solamente empuja el esférico para poner el 1-0. Cruz Azul 0-1 Flamengo.

Minuto 20: A pesar del gol, Flamengo sigue sin poder encontrar su mejor versión en el terreno de juego y los dirigidos por Nicolás Larcamón cada vez se afianzan más en el campo.

Minuto 25: El árbitro central comienza a cortar el trámite del partido con faltas en mitad de campo.

Minuto 35: Tarjeta amarilla para Willer Ditta de Cruz Azul.

Minuto 40: Gol del "Toro" Fernández anulado por fuera de lugar de Rodolfo Rotondi. Cruz Azul 0-1 Flamengo.

Minuto 44: Goooooooooooooool de Cruz Azul. Jorge Sánchez aprovecha un balón bombeado para disparar de fuera del área y vencer a Rossi. Cruz Azul 1-1 Flamengo.

Minuto 45+2: Terminan los primeros 45 minutos del Cruz Azul vs Flamengo por el Derby de las Américas.

Minuto a minuto de la segunda mitad del Cruz Azul vs Flamengo

Minuto 46: Inician los segundos 45 minutos del Cruz Azul vs Flamengo.

¿A qué hora inicia el Cruz Azul vs Flamengo?

El Cruz Azul vs Flamengo está pactado para iniciar en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, sin embargo, la transmisión del compromiso arrancará 10 minutos antes del silbatazo inicial con toda la previa del compromiso.

Vale la pena mencionar que el Flamengo vienen de levantar el título de liga del Brasileirao, mientras que Cruz Azul llega al Derby de las Américas tras sufrir un nuevo revés en la Liga MX al quedar eliminados en semifinales.

Alineaciones del Cruz Azul vs Flamengo

Al igual que en la vuelta de las semifinales, Nicolás Larcamón optó por mandar un 11 completamente diferente para el Cruz Azul vs Flamengo. Los cementeros saltaron a la cancha con los siguientes jugadores:

  • Andrés Gudiño
  • Jorge Sánchez
  • Willer Ditta
  • Erick Lira
  • Gonzalo Piovi
  • Rodolfo Rotondi
  • Jeremy Márquez
  • Charly Rodríguez
  • José Paradela
  • Ignacio Rivero
  • Gabriel Fernández

Por Flamengo, el 11 fue el siguiente:

  • Agustin Rossi
  • Guillermo Varela
  • Leo Ortiz
  • Leo Pereira
  • A. Sandro
  • Jorginho
  • Erick Pulgar
  • Samuel Lino
  • de Arrascaeta
  • Jorge Carrascal
  • Bruno Henrique

