‘Turco’ Mohamed se hace ‘gigante’ en Liga MX: bicampeonato con Toluca lo pone a la caza del récord del ‘Tuca’

Antonio Turco Mohamed alcanzó su quinto campeonato de Liga MX tras conquistar el bicampeonato con Toluca, un logro inédito para el club en la era de los torneos cortos.

Con este resultado, el técnico argentino se colocó al nivel de estrategas como Víctor Manuel Vucetich y Manuel Lapuente, además de que reforzó su posición dentro del grupo de entrenadores más exitosos en la historia del futbol mexicano.

El título se definió tras más de 120 minutos de juego y una tanda de penales, en un partido disputado en la Bombonera, donde Mohamed dirigió con intensidad constante y realizó ajustes clave a lo largo del encuentro.

Toluca es bicampeón en la Liga MX

Las decisiones técnicas que lo llevaron al bicampeonato

Uno de los movimientos más relevantes fue el ingreso de Alexis Vega , quien inició el partido en la banca y fue utilizado en la recta final. El atacante terminó siendo determinante en la definición desde los once pasos.

Durante el partido, Mohamed se mantuvo activo en su zona técnica, dialogó con el cuerpo arbitral, ordenó a sus jugadores y controló los momentos de tensión que se presentaron en el campo y las bancas.

Especialista en fases finales

Mohamed ha construido una reputación como técnico eficaz en liguillas. Con cinco campeonatos obtenidos con cuatro clubes distintos —Tijuana, América, Monterrey y Toluca—, el argentino destaca por su capacidad de competir en series de eliminación directa.

El único equipo con el que no logró título fue Pumas , aunque alcanzó las semifinales.

Mohamed supera récord de Enrique Meza y va por el 'Tuca'

Con el bicampeonato, Mohamed superó a su mentor Enrique Meza, quien obtuvo cuatro títulos de liga. El Turco fue dirigido por Meza en Toros Neza y hoy se encuentra por encima de él en el listado histórico.

Solo técnicos como Ignacio Trelles y Ricardo Ferretti lo superan en número de campeonatos.

Lista de técnicos más ganadores de la Liga MX

Mohamed comparte el quinto escalón histórico con Vucetich y Lapuente, y se acerca a entrenadores que marcaron época en el futbol mexicano:



Ignacio Trelles – 7 títulos

Ricardo Tuca Ferretti – 7 títulos

Raúl Cárdenas – 6 títulos

Víctor Manuel Vucetich – 5 títulos

Manuel Lapuente – 5 títulos

Antonio Mohamed – 5 títulos

Enrique Meza – 4 títulos

¿Un nuevo “Rey Midas” en la Liga MX?

Los números muestran que Antonio Mohamed suele entregar resultados en el corto plazo. Sus equipos han sido campeones con diferentes estilos y nóminas, lo que abre el debate sobre si su impacto inmediato lo convierte en una garantía de títulos

En una liga caracterizada por la rotación constante de técnicos, Mohamed destaca por convertir proyectos en campeonatos.

