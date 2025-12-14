Todos los récords que consigue Toluca con su nuevo título de Liga MX

El título del Apertura 2025 de la Liga MX no fue uno más para Toluca. Con este campeonato han demostrado que tienen todas las credenciales para ser considerados un equipo grande del futbol mexicano y la prueba se encuentra en las estadísticas y en los récords que han conseguido.

La final entre Tigres y Toluca fue una de las más intensas que ha tenido el futbol mexicano en los últimos años y los resultados han causado estragos en la parte alta de los equipos con más títulos del país, en donde ya figura el campeón, con un enorme paso de autoridad.

Los récords que rompió Toluca con este título

El título del Apertura 2025 será uno de los más especiales para Toluca, ya que lograron marcas únicas en su historia y afianzaron nuevas leyendas de la institución:



12 títulos de Liga MX. Igualaron a Chivas como el segundo equipo con más títulos en el futbol mexicano (el primer lugar es del América, con 16);

Igualaron a Chivas como el segundo equipo con más títulos en el futbol mexicano (el primer lugar es del América, con 16); Bicampeón en la Liga MX. Hasta ahora, en torneos cortos, solamente Pumas, León, Atlas y América habían logrado un bicampeonato, lista a la que se unen los 'Diablos';

Hasta ahora, en torneos cortos, solamente Pumas, León, Atlas y América habían logrado un bicampeonato, lista a la que se unen los 'Diablos'; Equipo con más títulos en torneos cortos . Podemos decir que Toluca es el equipo más exitoso en la época reciente del futbol mexicano, ya que llegó a 9 títulos bajo el formato de torneos cortos, más que cualquier otro equipo (le sigue América con 8 y Pachuca con 7);

. Podemos decir que Toluca es el equipo más exitoso en la época reciente del futbol mexicano, ya que llegó a 9 títulos bajo el formato de torneos cortos, más que cualquier otro equipo (le sigue América con 8 y Pachuca con 7); Turco Mohamed, entre los técnicos más exitosos del futbol mexicano . Con este título, el 'Turco' llega a 5 campeonatos en el futbol mexicano, igualando el récord de Manuel Vucetich, Manuel Lapuente y Javier de la Torre;

. Con este título, el 'Turco' llega a 5 campeonatos en el futbol mexicano, igualando el récord de Manuel Vucetich, Manuel Lapuente y Javier de la Torre; Campeón en tanda de penales más larga de la historia de torneos cortos. La final se definió en una tanda de penales que acabó 9-8 en favor de Toluca. Antes de esta final, la que tenía el récord de más penales fue la de Toluca vs Cruz Azul en 2008, que terminó 7-6.

Los títulos de cada equipo de la Liga MX

Luego de la gran final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX , así quedó la lista de campeonatos del futbol mexicano por equipo:



América: 16 títulos

Chivas: 12 títulos

Cruz Azul: 9 títulos

Tigres: 8 títulos

León: 8 títulos

Pumas: 7 títulos

Pachuca: 7 títulos

Santos: 6 títulos

Monterrey: 5 títulos

Atlas: 3 títulos

Atlante: 3 títulos

