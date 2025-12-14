Ya debe ser considerado grande: Toluca es bicampeón de Liga MX e iguala a Chivas en títulos

La Liga MX celebra a un nuevo campeón luego de la gran final del torneo Apertura 2025, en donde Toluca y Tigres demostraron por qué fueron los mejores equipos del semestre y lo desquitaron en una final de alarido.

Al final, todo se decidió en penales, en donde Toluca demostró ser el mejor equipo y logró imponerse en la tanda. El marcador global fue de 2-2, pero en los penales la serie se decantó para los 'Diablos' por 9-8.

Toluca es campeón de la Liga MX

Luego de un torneo largo y complicado, Toluca se alza como bicampeón del futbol mexicano. Logró terminar como líder del torneo regular y en la Liguilla se encargó de cerrar los partidos en su casa. Con esto, llega a 12 títulos del futbol mexicano e iguala la marca de Guadalajara, como el segundo equipo con más campeonatos en su palmarés.

Lista de títulos de cada equipo en el futbol mexicano

Luego de la gran final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX , así quedó la lista de campeonatos del futbol mexicano por equipo:



América: 16 títulos

Chivas: 12 títulos

Toluca 12 títulos

Cruz Azul: 9 títulos

Tigres: 8 títulos

León: 8 títulos

Pumas: 7 títulos

Pachuca: 7 títulos

Así fue la final del Apertura 2025 de la Liga MX

Los pequeños detalles decidieron la final. En el partido de ida el encuentro fue parejo durante 45 minutos, pero en la segunda parte todo cambió gracias a un error en la salida por parte de Hugo González, quien le dio el balón a Diego Lainez y este último aprovechó para asistir a Ángel Correa y abrir el marcador, para que Tigres tuviera ventaja de 1-0 luego de la ida.

En la vuelta no hubo descanso para ninguno de los dos equipos. El marcador se abrió con un gol de Fernando Gorriarán, quien desvió un tiro libre cobrado por André-Pierre Gignac y agitó las redes. Sin embargo, "Paulinho" logró el empate momentáneo para los 'Diablos' antes de cerrar la primera parte.

Todo se decidió en los últimos 45 minutos, en donde Paulinho aumentó la emoción anotando el segundo para Toluca y empatando el marcador global. Pese a que ambos equipos intentaron conseguir el gol del título, ninguno lo logró y el partido se fue a tiempo extra.

En los penales Tigres comenzó mal, con el fallo de 'Nico' Ibáñez, en contraste, por Toluca, Alexis Vega abrió la serie con un gol. La serie se fue a muerte súbita, en donde la serie se convirtió en la más larga en la historia de torneos cortos del futbol mexicano. Al final, Toluca fue campeón con el gol de Alexis Vega.

