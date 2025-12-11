OFICIAL: Cambios que habrá en la Liga MX para el Torneo de Clausura 2026 antes del Mundial

El próximo torneo Clausura 2026 de la Liga MX será muy diferente a los que hemos tenido en los últimos años. Para muchos, será un evento "exprés" que realmente servirá como un calentamiento para la Copa del Mundo, ya que todas las modificaciones que tendrá son prácticamente para que la Selección Mexicana llegue en óptimas condiciones.

Bajo esta lógica, el calendario, el formato e incluso el reglamento han sido modificados. Aunque los cambios en primera instancia serán exclusivos de este torneo, existe la posibilidad de que algunos de ellos se queden por tiempo indefinido.

Cambios en el calendario

El torneo Clausura 2026 será bastante corto. Comienza el viernes 9 de enero y termina el 24 de mayo. Tendrá que acoplarse a las fechas FIFA y es por eso que habrá varias semanas sin actividad, que se compensarán con 3 jornadas dobles.

Cambios en el formato

Luego de la pandemia por Covid-19, la Liga MX implementó el formato del repechaje y después lo cambió por el Play In, sin embargo, para el 2026 todo esto desaparecerá y volveremos a una Liguilla normal.

Al menos en el torneo Clausura 2026, solamente los mejores 8 equipos del torneo avanzarán directamente a la Liguilla y jugarán la ronda de cuartos de final de inmediato, sin tener que hacer una pausa por repechaje o play in. Una medida que probablemente peuda quedarse más torneos.

Cambios en las reglas

Lo más importante es que, con intención de beneficiar a la Selección Mexicana , la Liguilla se jugará sin seleccionados nacionales. Sí, todos los mexicanos que sean considerados por Javier Aguirre para el Mundial tendrán que dejar su club desde comienzos de mayo, para concentrar con la selección dos meses antes de la Copa del Mundo.

Gracias a esto, la Liga MX decidió que en la Liguilla, los equipos podrán jugar hasta con 9 jugadores No Formados en México (extranjeros) en cancha. Anteriormente, el reglamento tenía un máximo de 8 jugadores NFM en cancha, pero darán un espacio extra para los equipos que quedarán "debilitados" por la salida de sus seleccionados.

