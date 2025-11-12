Todos los detalles del nuevo formato para el juego de las estrellas de la NBA ¿será más divertido?

Esta semana se dió un anuncio muy importante para los amantes de la NBA , y es que para 2026 los dirigentes de la liga de baloncesto más importante del mundo anunciaron que el famoso Juego de las Estrellas va a tener un cambio en su formato.

Esta reestructuración conocida como "Estados Unidos vs el Resto del Mundo" es una estrategia que busca llegar a nuevos mercados y potenciar la competitividad deportiva a nivel global.

Así es el nuevo formato del juego de las estrellas de la NBA

Esta nueva modalidad contempla 3 equipos con 8 jugadores en cada uno, dos equipos formados por estadounidenses y un tercero formado de una selección internacional.

Dentro de los aspecto primordiales se encuentran las plantillas, las cuales van a tener 5 titulares con 7 reservas de cada conferencia, los cuales pueden ser elegidos por aficionados, medios de comunicación y jugadores. En este nuevo formato ya no será indispensable el requisito de posición.

Anteriormente, los titulares se componían de dos jugadores de la línea exterior y tres de la interior, con la misma distribución en la línea exterior más dos comodines. Ahora los jugadores más votados son los que jugarán de titulares, sin importar su posición, las reservas serán los siete más votados, de igual manera sin importar su posición.

De presentarse un problema con la distribución de los jugadores, en la que no esté la proporción de 16-8, serán los altos mandos de la NBA, comandados por Adal Sliver los que nombraran a los jugadores adicionales para completar la plantilla.

¿Cuándo será el próximo juego de las estrellas de la NBA?

El próximo All Star Game de la NBA tendrá lugar el próximo 15 de febrero de 2026 en los Ángeles, la transmisión estará a cargo de la NBA y NBC.

En México se podrá seguir el juego en vivo a través de Disney Plus Premium , alrededor de las 8:00 p.m.

